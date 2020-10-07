У части украинцев могут забрать пенсии: названы причины

У украинцев пенсии могут забрать по целому ряду причин. Среди них: обнаруженная ошибка в документах, выезд за границу, или если выплату не получали несколько месяцев подряд.

Об этом OBOZREVATEL рассказал юрист Александр Плахотник. "В законе есть установленный исчерпывающий перечень причин. Если вам отказывают начислять пенсию, после письменного обращения в Пенсионный фонд, нужно в первую очередь получить письменный ответ, затем обратиться в Фонд с возражением. Если не будет реакции, то можно обращаться в суд", – рассказывает юрист.

Украинцы, которые свои выплаты получили по поддельным документам. Еще несколько лет назад Министерство финансов начало процедуру проверки всех получателей социальных выплат, в том числе и пенсионеров. Кроме того, подобную верификацию регулярно проводит и Пенсионный фонд. Правда, нарушителей, как оказалось, не так уж и много.

Если есть ошибка в фамилии. "Старый стаж", который вы заработали еще до введения электронного учета, можно подтвердить только с помощью трудовой книжки. И если в записи есть ошибка, например, в имени или фамилии, Пенсионный фонд может такой стаж не засчитать. В результате если не будет хватать стажа для выхода на пенсию из-за такой ошибки, придется работать до 63 или даже 65 лет. Об одном из таких случаев уже писал OBOZREVATEL.

Пенсионеры, которые живут за границей. "Пенсия прекращается на все время проживания пенсионера за границей, если иное не предусмотрено международным договором Украины, согласие на обязательность которого предоставлено Верховной Радой Украины", – говорится в законе.

Пересечения границы фиксируются Миграционной службой. В случае, если украинец отсутствовал в стране длительное время, пенсию на этот период могут приостановить. Причем, как в случае с Игорем Козловским, не факт, что сразу после возвращения выплату возобновят. Для этого придется обращаться с заявлением в Фонд.

Если не получал пенсию 6 месяцев подряд. Также законом предусмотрено: если пенсионер не получает свою выплату как минимум полгода, это может стать основанием приостановить ее.

Переселенцы, которые меняют место жительства. "Если по результатам проверки, проведенной подразделениями Государственной миграционной службы, будет принято решение о том, что фактическое место проживание не соответствует официальному, выплата пенсии будет прекращена со следующего месяца", – пояснили в Главном управлении Пенсионного фонда в Донецкой области. К слову, в действующем законе место проживания пенсионера не ограничивается, однако учитывая сложившиеся обстоятельства, чиновники прекращают выплаты пенсий, основываясь на собственных постановлениях.

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