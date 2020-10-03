Ющенко после отставки получил водителей, машины и прислугу: что оплачивают из бюджета

Третий президент Украины Виктор Ющенко получил после своего ухода с должности целый ряд преференций. Среди них – пожизненная зарплата и целая группа прислуги.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Виктор Янукович своим указом одарил бывшего конкурента, а после скрыл свой указ под грифом "для служебного пользования". Итак, Ющенко получил:

ежемесячную зарплату в размере президентской;

оплачиваемый аппарат в составе трех человек;

дачу в Конче-Заспе №29 (сейчас в ней живет Зеленский) на 18 месяцев и дачу №2а пожизненно;

две бесплатные машины и четыре водителя ;

охрану, как у действующего президента;

одного повара, две горничные и два официанта.

Что получил Ющенко

Отметим, что такого уровня содержания не получил ни один бывший президент. Вероятно, у Виктора Януковича было особое отношение к Ющенко. Последний, кстати, во время президентской гонки 2010 года активно критиковал и даже обвинял конкурента Януковича Юлию Тимошенко из-за "газовых схем".

Похожий подарок экс-премьер Николай Азаров сделал для бывшего президента Леонида Кучмы. Правда, тогда документ засекретили и до сих пор не обнародовали. Действовал он до прихода к власти Юлии Тимошенко – она своим волевым решением оставила Кучму, который кроме прочего является зятем миллиардера Виктора Пинчука, без государственной поддержки.

Как боролись за помощь для Кучмы

Правда, после Тимошенко премьером стал Янукович, он указ о помощи для Кучмы восстановил, и только в 2014-м премьер Арсений Яценюк снова отменил решение.

Лишили особых привилегий и бывшего спикера Верховной Рады Владимира Литвина. Такое решение принял пятый президент Порошенко. Он также забрал выплаты, охрану и аппарат у Азарова, Януковича, Лазаренко и других.

Как сообщал OBOZREVATEL, журналисты-расследователи выяснили, что президент Украины Владимир Зеленский поселился в государственной резиденции в Конча-Заспе, известной как "дача Ющенко".