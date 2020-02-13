Топ-менеджер "Нафтогаза" будет судиться за огромную премию: что известно

Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко будет судиться, чтобы ему выплатили премию за победу НАК в Стокгольмском арбитраже над российской компанией "Газпром".

Об этом он заявил в эфире программы "Обратный отсчет" от 13 февраля на телеканале "UA: Первый" (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

Соответствующий иск он подал в Печерский суд Киева. При этом топ-менеджер компании подчеркнул, что решение арбитража – это "победа всей страны над Россией".

Юрий Витренко Скрин видео

"Я требую выполнения "Нафтогазом" обязательств по трудовому договору – выплаты зарплаты. Эта премия – это часть зарплаты по украинскому законодательству, она прописана в моем трудовом договоре и потому должна была автоматически быть выплачена 30 декабря", – заявил он.

"Я надеюсь, что Печеркий суд не будет "самым справедливым судом в мире", как это раньше было, а решение [суда] будет справедливым, никто туда телефонировать не будет", – сказал он.

Витренко также рассказал, что предлагал политическому руководству страны поделить премии всех сотрудников поровну между всеми украинцами, но "не получил ответа".

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