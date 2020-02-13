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13 февраля • обновлено в 22:25
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Топ-менеджер "Нафтогаза" будет судиться за огромную премию: что известно

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Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко будет судиться, чтобы ему выплатили премию за победу НАК в Стокгольмском арбитраже над российской компанией "Газпром".

Об этом он заявил в эфире программы "Обратный отсчет" от 13 февраля на телеканале "UA: Первый" (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

Соответствующий иск он подал в Печерский суд Киева. При этом топ-менеджер компании подчеркнул, что решение арбитража – это "победа всей страны над Россией".

Новости
"Нафтогаз" планирует судиться против России: комментарий эксперта

Юрий Витренко

Юрий Витренко

Скрин видео

"Я требую выполнения "Нафтогазом" обязательств по трудовому договору – выплаты зарплаты. Эта премия – это часть зарплаты по украинскому законодательству, она прописана в моем трудовом договоре и потому должна была автоматически быть выплачена 30 декабря", – заявил он.

"Я надеюсь, что Печеркий суд не будет "самым справедливым судом в мире", как это раньше было, а решение [суда] будет справедливым, никто туда телефонировать не будет", – сказал он.

Витренко также рассказал, что предлагал политическому руководству страны поделить премии всех сотрудников поровну между всеми украинцами, но "не получил ответа".

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Российский "Газпром" после нескольких месяцев переговоров заключил с украинским "Нафтогазом" новый контракт на транзит газа.

  • "Газпром" выплатил Украине 2,9 млрд долларов.

  • Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что наиболее простой способ уменьшить размер выплачиваемой зарплаты и премии – вернуть "Газпрому" полученные от него в суде $5 млрд.

  • Президент Украины Владимир Зеленский потребовал решить вопрос с заоблачными зарплатами министров и других топ-менеджеров.

  • По итогам 2018 глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заработал 286,5 млн грн. Из них 261 млн грн – премия за победу над "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже.

  • Еще почти 700 млн грн топ-менеджеры "Нафтогаза" должны получить по итогам всего процесса против российской компании.

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Читайте все новости по теме "Стокгольмское решение по газу" на OBOZREVATEL.

Автор
Богдана Васильченко
Тема
Стокгольмское решение по газу
Персона
Юрий Витренко
Место
Украина
Теги
видео зарплата Газпром НАК "Нафтогаз"
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Тарас Бор
Тарас Бор
Скромняк Юрик Витренко.Весь, сссуко,в маму.
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
И это правильно! Размазали тварей рюзге по паРРаше - заработали!
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