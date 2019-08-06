"Я не голодранец": нардеп от "Слуги народа" отказался раскрыть свое состояние

Новоизбранный народный депутат от партии "Слуга народа" Александр Дубинский назвал себя гривневым миллионером, но отказался подавать декларацию о доходах в 2019 году.

Об этом скандальный политик сказал в интервью сайту "Страна.юа". "Я никогда не позиционировал себя как голодранец", - ответил нардеп, когда его спросили, как он отреагирует, если его состоянием начнут интересоваться СМИ или правоохранители.

Он уточнил, что часы, которые были на его руке в момент интервью, новыми стоили $2000.

Журналисты указывают, что летом 2016 года СМИ, со ссылкой на данные госреестров, писали, что Дубинский и его жена владеют 8-ю автомобилями, 10-ю квартирами и 6-ю земельными участками. Дубинский тогда заявлял, что эти публикации – черный пиар в отместку за его расследования.

По его словам, во время встреч с избирателями он пользовался чужим старым "Фордом" (2002 г.в.) из-за плохих дорог. Но сколько именно автомобилей стоят в его гараже, а также, сколько имеет квартир и на какие деньги они куплены, политик говорить отказался. Немного позже он уточнил, что владеет автомобилем 2006-го г.в., а жена – 2011-го г.в.

Также Дубинский сказал, что не собирается подавать декларацию о доходах в 2019 году.

"В этому году я не обязан ее подавать. Были досрочные выборы, так что по закону я не обязан подавать декларацию. Я очень законопослушный человек, и подам ее в 2020 году", – сказал нардеп от "Слуги народа".

Александр Дубинский

Политик в интервью назвал себя миллионером.

"Долларовым – нет. Гривневым – да. В этом году у меня будет крупная сделка по продаже акций. Могу сказать, что сумма сделки будет составлять несколько миллионов гривен. Акционерное соглашение не позволяет мне раскрыть детали, но этой суммы хватит, чтобы пять лет заниматься депутатской деятельностью", – сказал Дубинский.

Как сообщал OBOZREVATEL, месяц работы президента Владимира Зеленского и сотрудников ОП обошелся бюджету Украины почти в 78 млн гривен.

А в июле помощник президента Украины Сергей Шефир сказал, что сотрудники Офиса президента не собираются подавать налоговые декларации, потому что "это очень неприятная процедура".

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