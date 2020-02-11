Премии в половину зарплаты: выяснилось, сколько сотен тысяч получает Рябошапка

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка за работу в январе 2020 года получил более 180 тысяч гривен.
Половину этой суммы составляют премии и надбавки. Об этом сообщил "24 канал", журналисты которого получили ответ Офиса Генпрокурора на соответствующий запрос.
Так, за первый месяц 2020 года Рябошапка получил зарплату в размере 180 тысяч 672 гривен. Однако из этой суммы еще отчислят налоги.
Должностной оклад Рябошапки на должности генпрокурора составляет лишь половину его зарплаты – 93 тысячи 648 гривен. Другая часть состоит из премии и различных надбавок.
Руслан Рябошапка: названа зарплата
Ответ Офисас Генпрокурора на запрос
24 канал
Как писал OBOZREVATEL, недавно у Генерального прокурора Украины Руслана Рябошапки нашелся дом во Франции. Он пояснил, откуда деньги.
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