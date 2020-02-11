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12 февраля • обновлено в 02:09
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Премии в половину зарплаты: выяснилось, сколько сотен тысяч получает Рябошапка

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Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка за работу в январе 2020 года получил более 180 тысяч гривен.

Половину этой суммы составляют премии и надбавки. Об этом сообщил "24 канал", журналисты которого получили ответ Офиса Генпрокурора на соответствующий запрос.

Так, за первый месяц 2020 года Рябошапка получил зарплату в размере 180 тысяч 672 гривен. Однако из этой суммы еще отчислят налоги.

Новости
Прокурорам Рябошапки подняли зарплаты: названы суммы

Должностной оклад Рябошапки на должности генпрокурора составляет лишь половину его зарплаты – 93 тысячи 648 гривен. Другая часть состоит из премии и различных надбавок.

Руслан Рябошапка: названа зарплата

Руслан Рябошапка: названа зарплата

Ответ Офисас Генпрокурора на запрос

Ответ Офисас Генпрокурора на запрос

24 канал

Как писал OBOZREVATEL, недавно у Генерального прокурора Украины Руслана Рябошапки нашелся дом во Франции. Он пояснил, откуда деньги.

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Автор
Богдана Васильченко
Персона
Руслан Рябошапка
Место
Украина
Теги
Офис генерального прокурора Украины зарплата
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Красноармеец Киевский
Красноармеец Киевский
все эти деньги ставленника запада украдены у народа Украины.
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