У каждого 5-го – дом на 300 квадратов: выяснилось, сколько недвижимости у епископов МП в Украине

Каждый пятый из епископов Русской православной церкви в Украине (УПЦ МП) имеет более 300 квадратов жилой недвижимости.

В Украинской греко-католической церкви (УГКЦ) такое имущество в среднем имеет каждый шестой из 23 епископов (то есть четверо). В Православной церкви Украины (ПЦУ) из 57 епископов недвижимостью в более чем 300 квадратов обладает каждый 19 (то есть трое). Об этом сообщается в материале "Слідство.Інфо".

Отмечается, что журналисты собрали информацию о доходах высшего духовенства из официальных реестров.

При этом 20% архиереев УПЦ МП – это люди, которые имеют очень значительные доходы, а их имения могут достигать нескольких тысяч квадратных метров. Еще на 20% вообще не оформлено имущества.

Так, согласно реестрам, каждый пятый архиерей ПЦУ и РПЦ в Украине не имеет собственного жилья. В УГКЦ – это каждый третий.

Источник: Слідство.Інфо

Источник: Слідство.Інфо

Источник: Слідство.Інфо

"Самой скромной здесь выглядит Православная церковь Украины. Там только трое епископов имеют жилую недвижимость в более чем 300 квадратов. Это каждый 19-й в среднем, который может такое имущество иметь", – отметила соавтор проекта Евгения Моторевская.

Журналисты посчитали, сколько в среднем приходится земли и недвижимости на одного представителя высшего духовенства трех самых влиятельных в Украине церквей.

Один епископ МП в среднем владеет 230 квадратами недвижимости, УГКЦ – более 190 квадратами, ПЦУ – почти 114 квадратами. Относительно земли, то епископы УПЦ МП и ПЦУ в среднем имеют по полгектара земли. Епископ УГКЦ – вдвое меньше.

Источник: Слідство.Інфо

Источник: Слідство.Інфо

По мнению директора Департамента по делам религий и национальностей Министерства культуры Украины Андрея Юраша, эти данные могут быть не до конца объективными, ведь имущество, которое реально принадлежит представителям высшего духовенства, могут записывать на их родственников или других людей.

Источник: Слідство.Інфо

Источник: Слідство.Інфо

Как писал OBOZREVATEL, ранее журналист Денис Казанский рассказал, по какой схеме в Голосеевском районе Киева незаконно переоформили землю Национальной академии наук Украины, застроив ее особняками.