Выплаты для медиков за борьбу с COVID-19 в Украине: кто может получить и что нужно сделать

Национальная служба здоровья Украины (НСЗУ) забила тревогу из-за того, что почти 900 из 1637 медучреждений еще не подали заявки на оформление надбавок для своих работников. Речь идет о выплатах, которые полагаются медикам, которые занимаются ликвидацией эпидемии и предотвращают распространение COVID-19.

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов в свою очередь призвал директоров больниц и главврачей не затягивать с этим. Дедлайн подачи документов – до 15 октября.

OBOZREVATEL разбирался, кто может претендовать на дополнительные начисления и как их оформить.

Что имеется в виду под надбавками?

На сайте НСЗУ эти выплаты называют сложно: переходное финансовое обеспечение комплексного предоставления медицинских услуг учреждениями охраны здоровья. По сути, это надбавки к зарплатам медиков (врачей, медсестер и младшего медперсонала), которые сталкиваются с борьбой с COVID-19.

В пресс-службе НСЗУ объяснили OBOZREVATEL, что новые начисления ввели 1 сентября 2020 года, они идут отдельным пакетом №33 и не касаются предыдущего повышения зарплат медработникам ковидных больниц до 300%.

"Врачам начислят 70% от должностного оклада, в соответствии с 14-тарифным разрядом Единой тарифной сетки. Специалисты с базовым и неполным высшим медобразованием получат 50% от минимальной зарплаты, а младшие медсестры – 25% от минималки. В заявке нужно указать штатное и фактическое количество врачей, которые соответствуют квалификационным требованиям МОЗ, а также младших медсестер, которые работают в учреждении. От этих данных будет зависеть сумма контракта", – уточнили в НСЗУ.

На дополнительные начисления могут претендовать медучреждения специализированной и экстренной помощи, кроме частных и ФЛП, которые подписали договор с НСЗУ.

В пресс-службе НСЗУ OBOZREVATEL также рассказали, для каких учреждений выделили надбавки и почему их нельзя получить без договора с НСЗУ.

"Наличие договора – обязательное условие для получения переходного финансирования. Имеется в виду договор на предоставление экстренной, вторичной (специализированной), третичной (высокоспециализированной), паллиативной медицинской помощи и медреабилитации, а также медпомощи детям до 16 лет, медпомощи в связи с беременностью и родами, за исключением специализированных стоматологических учреждений. Без договора учреждение не сможет получить такой контракт, так как не соответствует требованиям. НСЗУ располагает только средствами, выделенными на Программу медицинских гарантий", – сказали в НСЗУ.

По словам представителя службы, повышение зарплат касается медиков, должности которых перечислены в указе МОЗ от 15.07.2020 № 1604, а также соответствуют требованиям МОЗ по состоянию на 1 сентября 2020 в эквиваленте полной занятости.

Как оформить надбавки?

Заявки на получение выплат можно подать онлайн до 18:00 15 октября на платформе SmartTender. Для этого нужно выбрать пакет №33, указать данные об учреждении, места предоставления услуг, прикрепить лицензию на медицинскую практику и документы, подтверждающие полномочия подписанта. Также необходимо предоставить данные о штатном и фактическом количестве сотрудников. Как правильно их посчитать, НСЗУ расписала у себя в Facebook.

"Я дал соответствующее поручение, чтобы НСЗУ на своем сайте, и мы на сайте министерства опубликовали перечень медицинских учреждений, которые не подали заявки на получение средств для выплаты надбавок. Такая заявка составляется в течение 15, максимум 20 минут", – уточнил Максим Степанов.

Средства будут перечислены на небюджетный казначейский счет, который можно открыть в Государственной казначейской службе.

Как продвигается подача заявок

Бухгалтер киевской городской больницы №4 Антонина рассказала OBOZREVATEL, как подавали заявку на надбавку к зарплатам и рассчитывали ее размер.

"Да, мы подавались на №33 пакет. У нас больница первой волны, договор с НСЗУ есть, поэтому мы не могли не подать заявку. Пока ничего не получаем, ждем подтверждения. Слышала, что многим больницам отказали. Заявку заполняли вместе: я считала эквивалент полной занятости, а в программу вносил наш заместитель по информационной работе. Это действительно занимает 15-20 минут. Например, процент надбавок для медсестер рассчитывали не от минималки, а от тарифного разряда, который составляет примерно 3800 гривен. Сколько в итоге выделят средств на больницу, пока не знаем", – объяснила сотрудник больницы.

Главный бухгалтер Ирпенской центральной городской больницы Ирина подтвердила OBOZREVATEL, что их учреждение тоже подало заявку.

"Нам пришло письмо, что можно подаваться на пакет №33. Так как у нас есть договор с НСЗУ, мы сразу оформили заявку. Процедура занимает не более 20 минут. На данный момент находимся на этапе подписания контракта", – сказала главный бухгалтер.

Статус своей заявки можно проверить на сайте НСЗУ, там же доступна статистика по областям Украины. На сегодня больше всего заявок на получение дополнительных выплат подали Харьковская, Днепропетровская, Одесская, Львовская области и город Киев.