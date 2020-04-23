Пенсионный фонд направил деньги на выплату 1000 грн пенсионерам: когда и как получить деньги

Пенсионный фонд в четверг, 23 апреля, направил 9,9 млрд гривен на выплату разовой помощи пенсионерам в размере 1000 гривен.

Об этом говорится в сообщении фонда в Facebook. Там объяснили, как люди смогут получить эти деньги.

Выплата 1000 гривен

пенсионерам, которые получают пенсии на банковские карточки, пособие будет начислено не позднее 24 апреля (таких в Украине 6,4 млн человек);

пенсионерам, которые получают пенсии через почту, почтальоны должны доставить пособие домой в течение 5 календарных дней со дня поступления средств (таких людей в Украине 3,5 млн).

Если выплатить деньги в указанные 5 дней не будет возможности, их должны выплатить не позднее 25 июня текущего года.

Выплата 1000 гривен пенсионерам

В ПФ добавили, что если у пенсионеров возникнут вопросы, в частности о праве на выплату 1000 грн, ответ на них можно будет получить дистанционно:

через портал электронных услуг portal.pfu.gov.ua;

отправив электронные обращения через информационную страницу по ссылке или на электронный адрес info@pfu.gov.ua;

можно позвонить в Контакт-центр Пенсионного фонда Украины по телефонам:

- 0-800-503-753;

- (044) - 281-08-70;

- (044) - 281-08-71.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине на время карантина отменили семидневный период для поиска подходящей работы: регистрировать безработных будут в первый же день после подачи заявления в Центр занятости; выплаты назначат с этого же дня.

Из-за кризиса, вызванного коронавирусом, много украинцев могут потерять работу. При этом если правильно уволиться и защитить свои права, то по закону еще 9 месяцев можно получать выплаты от государства в размере до 8400 гривен.

В Украине на период карантина пенсии и государственные социальные пособия будут переназначены автоматически.

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