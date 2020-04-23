Пенсионный фонд направил деньги на выплату 1000 грн пенсионерам: когда и как получить деньги

Пенсионный фонд в четверг, 23 апреля, направил 9,9 млрд гривен на выплату разовой помощи пенсионерам в размере 1000 гривен.
Об этом говорится в сообщении фонда в Facebook. Там объяснили, как люди смогут получить эти деньги.
Выплата 1000 гривен
пенсионерам, которые получают пенсии на банковские карточки, пособие будет начислено не позднее 24 апреля (таких в Украине 6,4 млн человек);
пенсионерам, которые получают пенсии через почту, почтальоны должны доставить пособие домой в течение 5 календарных дней со дня поступления средств (таких людей в Украине 3,5 млн).
Если выплатить деньги в указанные 5 дней не будет возможности, их должны выплатить не позднее 25 июня текущего года.
Выплата 1000 гривен пенсионерам
В ПФ добавили, что если у пенсионеров возникнут вопросы, в частности о праве на выплату 1000 грн, ответ на них можно будет получить дистанционно:
через портал электронных услуг portal.pfu.gov.ua;
отправив электронные обращения через информационную страницу по ссылке или на электронный адрес info@pfu.gov.ua;
можно позвонить в Контакт-центр Пенсионного фонда Украины по телефонам:
- 0-800-503-753;
- (044) - 281-08-70;
- (044) - 281-08-71.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине на время карантина отменили семидневный период для поиска подходящей работы: регистрировать безработных будут в первый же день после подачи заявления в Центр занятости; выплаты назначат с этого же дня.
Из-за кризиса, вызванного коронавирусом, много украинцев могут потерять работу. При этом если правильно уволиться и защитить свои права, то по закону еще 9 месяцев можно получать выплаты от государства в размере до 8400 гривен.
В Украине на период карантина пенсии и государственные социальные пособия будут переназначены автоматически.
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