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23 апреля • обновлено в 18:08
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Пенсионный фонд направил деньги на выплату 1000 грн пенсионерам: когда и как получить деньги

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Пенсионный фонд в четверг, 23 апреля, направил 9,9 млрд гривен на выплату разовой помощи пенсионерам в размере 1000 гривен.

Об этом говорится в сообщении фонда в Facebook. Там объяснили, как люди смогут получить эти деньги.

Выплата 1000 гривен

Выплата 1000 гривен

  • пенсионерам, которые получают пенсии на банковские карточки, пособие будет начислено не позднее 24 апреля (таких в Украине 6,4 млн человек);

  • пенсионерам, которые получают пенсии через почту, почтальоны должны доставить пособие домой в течение 5 календарных дней со дня поступления средств (таких людей в Украине 3,5 млн).

Если выплатить деньги в указанные 5 дней не будет возможности, их должны выплатить не позднее 25 июня текущего года.

Выплата 1000 гривен пенсионерам

Выплата 1000 гривен пенсионерам

В ПФ добавили, что если у пенсионеров возникнут вопросы, в частности о праве на выплату 1000 грн, ответ на них можно будет получить дистанционно:

  • через портал электронных услуг portal.pfu.gov.ua;

  • отправив электронные обращения через информационную страницу по ссылке или на электронный адрес info@pfu.gov.ua;

  • можно позвонить в Контакт-центр Пенсионного фонда Украины по телефонам:

- 0-800-503-753;

- (044) - 281-08-70;

- (044) - 281-08-71.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине на время карантина отменили семидневный период для поиска подходящей работы: регистрировать безработных будут в первый же день после подачи заявления в Центр занятости; выплаты назначат с этого же дня.

Из-за кризиса, вызванного коронавирусом, много украинцев могут потерять работу. При этом если правильно уволиться и защитить свои права, то по закону еще 9 месяцев можно получать выплаты от государства в размере до 8400 гривен.

В Украине на период карантина пенсии и государственные социальные пособия будут переназначены автоматически.

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Читайте все новости по теме "Пенсия в Украине" на OBOZREVATEL.

Автор
Андрей Довгань
Темы
Пенсия в Украине Социальные выплаты
Место
Украина
Тег
Пенсионный фонд
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
Шановни! напоминаю вам, что ВВП Украины сейчас примерно равен ВВП Московской области... В 1991 ВВП УССР был примерно в 3 раза меньше ВВП РСФСР. В 2019 ВВП Украины ($126 млрд) в 14 раз меньше ВВП России ($1 754 млрд)... стесняюсь спросить, деградация Украины это результат чего?
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Экономика Личные финансы

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