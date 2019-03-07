Выходные дни в 2019 году: Кабмин утвердил календарь праздников

В Украине в 2019 году будет 11 дополнительных выходных. Часть из них придется отрабатывать по субботам.

Об этом говорится в Календаре выходных и рабочих дней, который 6 марта утвердил Кабинет министров. Ближайший дополнительный выходной – 8 марта (пятница).

В апреле, согласно календарю, правительство рекомендует работодателям установить сразу пять выходных подряд: 27 апреля (суббота), 28 апреля (воскресенье, Пасха), 29 апреля (понедельник, выходной за воскресенье), 30 апреля (вторник, придется отработать 11 мая), 1 мая (среда, официальный выходной).

Выходные дни в 2019 году

Календарь праздников в Украине на 2019 год:

8 марта – Международный женский день (пятница);

28 апреля – Пасха (воскресенье);

1 мая – День международной солидарности трудящихся (среда);

9 мая – День Победы (четверг);

16 июня – Троица (воскресенье);

28 июня – День Конституции Украины (пятница);

24 августа – День независимости Украины (суббота);

14 октября – День защитника Украины (понедельник);

25 декабря – Рождество Христово католическое (среда).

Календарь выходных (без учета дней, за которые придется отрабатывать) glavred.info

Следующий раз перенос рабочих дней ожидается 21 и 28 декабря (отрабатывать придется за выходные 30 и 31 декабря).

Согласно КЗоТУ, в Украине выходные дни из заработка не вычитываются. Причем если во время праздничного выходного вы находитесь в отпуске, отдыхать можно на один день больше. При этом при расчете средней зарплаты для начисления отпускных отнимают выходные. Соответственно, чем больше выходных, тем больше заплатят за отпуск.

Напомним, что ранее OBOZREVATEL подробно писал о том, как украинцам должны оплачивать командировочные, отпуск и больничный. В 2019-м установили такие выплаты:

минимальный размер больничного – около 100 грн в день (было около 90 грн);

минимальные суточные – 60 грн (сумма не изменилась);

максимальные суточные – 417,3 грн (было 372,3 грн);

командировка за границу – до 80 евро.

Отметим, что в Украине уже несколько лет рассматривают новый проект Кодекса законов о труде. Если его примут, рабочий день увеличат с 8 до 12 часов, но не для всех. Такой график может быть прописан в коллективном договоре.Также введут понятие "ненормированного рабочего дня". Профсоюзы заявили, что такая норма может привести к "принудительной работе", а вот HR-эксперты считают, что для украинцев это шанс заработать и возможность законно оставаться на работе.

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