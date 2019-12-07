"Вы сняли мои деньги": в Украине появилась новая схема мошенничества с банкоматами

В Украине появилась новая схема мошенничества. Преступник якобы забывает свою карту в банкомате, просит следующего клиента достать ее, а потом вместе с сообщниками обвиняет жертву в краже средств.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Как рассказала киевлянка Виктория Паномарчук, жертвой новой схемы стала ее мама. Она по просьбе молодого человека достала его карту из банкомата (якобы, чтобы "не съела машина"), а потом он вместе со свидетельницей начал обвинять ее в краже 500 грн, угрожал полицией и затеял скандал. Женщине пришлось отдать собственные деньги.

"Мама собиралась купить подарки к Новому году, накопила на карточке несколько тысяч. Возле банкомата стояло человека три. Когда подошла ее очередь, она заметила, что молодой человек, который снимал деньги перед ней, забыл карту. Она окликнула его, он уже отошел на несколько метров. Он крикнул ей, чтобы она вытащила карточку, а то банкомат ее сейчас проглотит. Мама так и сделала", – рассказывает Виктория Паномарчук.

Пока женщина вставляла свою карточку сзади вдруг раздался возмущенный голос молодого человека: "А где мои деньги? Вы их сняли!". Пенсионерка ничего не могла понять. Тут же появилась женщина, которая заявила, что стояла неподалеку и все видела.

"Эта якобы свидетельница начала обвинять маму, что она снимала деньги с карточки, она видела, как мама засунула себе какие-то купюры. Этот молодой человек тоже наседал, кричал, что он проверил баланс на телефоне, пропало 500 грн, и он вызывает полицию. Мол, на карточке остались ваши отпечатки. Мама была настолько ошарашена, что через пять минут просто достала 500 грн из кошелька и отдала. Молодой человек сразу же исчез, а эта женщина еще продолжала обвинять маму", – рассказывает Виктория.

Как сообщал OBOZREVATEL:

У мошенников появился новый вид "развода" людей, которые продают свои вещи на сайте объявлений OLX в Украине. Лжепокупатели хитростью выманивают у своих жертв данные банковских карточек.

Также появилась информация о новой схеме мошенничества с помощью СМС о зачислении на счет денег.

Кроме того, украинцев предупредили о схеме мошенничества, в которой задействован человек, который якобы потерял документы, и тот, кто их "нашел".

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