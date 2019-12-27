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27 декабря • обновлено в 11:23
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Анатолий Амелин
Анатолий Амелин
Директор программы "Экономика" Украинского института будущего Все статьи автора

Встреча с премьером: не жили хорошо и...

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Не жили хорошо и...

Вчера впервые принял участие во встрече Премьера с общественными организациями.

Было много разных вопросов, меня, традиционно, интересовала экономика.

Тем более, что были Премьером созданы ожидания 40% роста экономики за 5 лет и $50 млрд Инвестиций.

Сославшись на программу партии "Слуга Народа", задал вопрос:

- а что у нас со стратегией экономического развития, которая позволит поднять уровень жизни украинцев до средне европейского?

(п.7. https://sluga-narodu.com/program)

Краткий ответ - ничего.

Теперь тезисно:

- Ответ на конкретный вопрос о стратегии был долгим и абстрактным.

- Было сказано - "Стратегия это документ, который готовится месяцами" (сколько уже нашему кабмину?)

- У правительства есть приоритетные задачи (типа УЗ).

- Каждое министерство знает свои проблемы и пишет свои полиси (в рамках программы Правительства)

- Сроки подготовки упомянутых полиси и взаимосвязь между секторами не были озвучены, как и прямой ответ на вопрос, будет ли стратегия...

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На мой комментарий о том, что стратегия нужна внешним инвесторам, которые хотят иметь предсказуемость государственной политики, было сказано, что инвесторы уже заходят.

И единственное что из беспокоит - Rule of law.

Потом нам рассказали о штабе спасения промышленности, о том, как Милованов ездил по предприятиям, как они закрываются.

О том, что укрепление гривни имеет свои плюсы - это, якобы мотиватор изменять структуру экономики.

Было озвучено, что:

- 2020 год - год подготовки и трансформации. Сейчас идёт аудит функций государственных органов.

- А 2020 год - год экономического прорыва

Откуда ему взяться - не уточнили.

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В энергетике - за три года, озвучили, откажемся от угля и, якобы, за деньги ЕБРР изучается проект строительства аккумуляторных станций по всей стране для аккумуляции Энергии...

Весной Минфин начнёт готовить налоговую реформу. При этом в который раз наступаем на "грабли Яресько" которая тоже хотела сделать налоговую реформу.

Скажите, какую реформу Налоговой системы может сделать ведомство исключительно настроение на фискальную функцию налогов?

А в это время, Германия утвердила стратегию 2030, да и Польша шаг за шагом реализует план экономического развития.

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Автор
Анатолий Амелин Анатолий Амелин
Персона
Алексей Гончарук
Место
Украина
Источник
Источник: Facebook Анатолия Амелина
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