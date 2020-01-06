Всем украинцам урежут субсидии: сколько будем получать в 2020-м

Украинцам в 2020-м впервые за несколько лет урежут субсидии. Если сейчас размер скидки считают исходя из того, что за коммуналку нужно платить около 15% совокупного дохода семьи, то уже в мае этого года норму увеличат до 20%.

Как и для кого изменится размер субсидии – читайте в материале OBOZREVATEL.

Что меняется:

формулу расчета субсидии меняют так, что каждой семье придется платить больше. А некоторым – на 500 грн больше;

новшество вступит в силу только в конце отопительного сезона 2019/2020.

Сейчас все, кому положена скидка, платят за коммуналку определенный процент от дохода семьи, остальное компенсирует государство. У каждого этот процент разный. Чтобы его рассчитать, нужно доход на одного члена семьи разделить на два прожиточных минимума и умножить на 15%. К примеру, если средний доход на одного человека – 3 тысячи, то семья может платить за коммунальные услуги 11,6% своего дохода.

Допустим, что совокупный доход – 9 тысяч гривен. Тогда зимой за коммуналку можно будет платить 1044 грн. А если получается больше, все, что сверх этой суммы, покроет субсидия. Правда, только в пределах социальных нормативов потребления (но их менять пока не будут).

В новой же формуле вместо 15% в формулу установят коэффициент в 20%. Та же семья, если бы, к примеру, изменения ввести с сегодняшнего дня, получила бы субсидию на 342 грн! Вместо 11,6% нужно будет отдавать на коммуналку 15,4% совокупного дохода семьи.

Как сообщал OBOZREVATEL;

Премьер-министр Алексей Гончарук исключил пересмотр правил предоставления субсидий для украинцев.ъ

Количество получателей субсидий в Украине сократилось почти в 1,5 раза – с 4 млн домохозяйств в прошлом отопительном сезоне до 2,8 млн в нынешнем.

Совсем скоро часть украинцев, которые получают помощь от государства в виде пенсий, субсидий, пособий, стипендий и прочего, могут лишиться бюджетных выплат. Это связанно с тем, что в Украине проведут масштабную проверку на законность получения госпомощи.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!