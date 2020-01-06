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6 января • обновлено в 10:14
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Всем украинцам урежут субсидии: сколько будем получать в 2020-м

3.5т
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Украинцам в 2020-м впервые за несколько лет урежут субсидии. Если сейчас размер скидки считают исходя из того, что за коммуналку нужно платить около 15% совокупного дохода семьи, то уже в мае этого года норму увеличат до 20%.

Как и для кого изменится размер субсидии – читайте в материале OBOZREVATEL.

Что меняется:

  • формулу расчета субсидии меняют так, что каждой семье придется платить больше. А некоторым – на 500 грн больше;

  • новшество вступит в силу только в конце отопительного сезона 2019/2020.

Сейчас все, кому положена скидка, платят за коммуналку определенный процент от дохода семьи, остальное компенсирует государство. У каждого этот процент разный. Чтобы его рассчитать, нужно доход на одного члена семьи разделить на два прожиточных минимума и умножить на 15%. К примеру, если средний доход на одного человека – 3 тысячи, то семья может платить за коммунальные услуги 11,6% своего дохода.

Всем украинцам урежут субсидии: сколько будем получать в 2020-м

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Допустим, что совокупный доход – 9 тысяч гривен. Тогда зимой за коммуналку можно будет платить 1044 грн. А если получается больше, все, что сверх этой суммы, покроет субсидия. Правда, только в пределах социальных нормативов потребления (но их менять пока не будут).

В новой же формуле вместо 15% в формулу установят коэффициент в 20%. Та же семья, если бы, к примеру, изменения ввести с сегодняшнего дня, получила бы субсидию на 342 грн! Вместо 11,6% нужно будет отдавать на коммуналку 15,4% совокупного дохода семьи.

Как сообщал OBOZREVATEL;

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Тема
Тарифы ЖКХ и субсидии
Место
Украина
Теги
коммунальные услуги тарифы субсидии
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Пигин Макс
Пигин Макс
Новый Год начинается с новых перемог!!!
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