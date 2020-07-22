Всем украинцам с паспортом хотят выдавать "официальный email": законопроект "Слуги"

Всем украинцам вместе с паспортом хотят выдавать официальную электронную почту, на которую смогут присылать любые уведомления и сообщения, например, из суда, исполнительной службы и т.д. Причем такое сообщение будет считаться полученным только по факту отправления.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Так, при получении паспорта впервые украинцам будут "автоматически (или по желанию)" присваивать электронную почту.

Автор законопроекта "слуга народа" Александр Федиенко, что это может быть, например, "молчаливым согласием". Например, в анкету впишут норму, согласно которой украинец не возражает против обработки своих персональных данных и не возражает присвоению электронной почты. Тогда вместе с паспортом будут выдавать и почтовый адрес.

При обмене паспорта выдавать электронную почту будут по желанию. То есть украинец сможет отказаться от присвоения ему "официальной электронной почты". Правда, юрист Александр Плахотник добавляет, что и сейчас есть согласие, например, отказаться от обработки персональных данных, заполняя анкеты в государственных ведомствах, банках и т.д. "Но если вы попробуете отказаться от обработки персональных данных, чаще всего вашу анкету, заявление просто не примут", – рассказывает Плахотник.

Любые уведомления, официальные письма, которые отправляются на электронную почту, будут считаться официально доставленными. "Письма и/или сообщения, отправленные на официальный электронный адрес, можно считать направленными и официально врученными без дополнительного документального подтверждения их направления и тому подобное", – говорится в законопроекте.

Как писал OBOZREVATEL, в Украине путем проверки юристами законопроектов с точки зрения возможных заложенных коррупционных интересов создадут "барометр коррупции".

Около 33% законопроектов от Верховной Рады Украины, поданных за время карантина, признаны Министерством финансов как нереалистичные.