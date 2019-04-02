Всем украинцам пересчитают субсидии: у кого заберут помощь 

В Украине уже в следующем месяце пересчитают все субсидии. Число тех, кто получает помощь от государства, сократится в несколько раз. Остальным помощь урежут. Так, при перерасчете будут учитывать обновленные доходы и тот факт, что субсидия больше не будет покрывать отопление.

OBOZREVATEL разобрался, как и кому пересчитают субсидии в Украине.

Главное:

с мая украинцы будут получать новые субсидии с учетом окончания отопительного сезона;

доход, который используют в формуле расчета помощи, пересчитают;

большинство тех, кто сейчас получает субсидии, на неотопительный сезон останутся без помощи от государства.

Как пересчитают субсидии

Украинцам назначают коммунальные скидки дважды в год: на отопительный и неотопительный сезон. Грядущий перерасчет ожидается уже в мае, а апрель – последний месяц больших субсидий. Так, в новых "скидках" будут учитывать доходы за второе полугодие 2018-го, на данный момент украинцы получают помощь на оплату коммунальных услуг с учетом тех доходов, которые они получали еще год назад.

Как считают субсидию:

На данный момент: с учетом доходов за первые шесть месяцев 2018-го;

После апреля: с учетом доходов за последние шесть месяцев 2018-го.

Для примера возьмем семью из трех человек с одной средней зарплатой и семью из двух человек с двумя минимальными пенсиями. Так, первая в среднем в месяц, согласно данным Госстата, получала 8368 грн. При расчете размера обязательного платежа эту сумму необходимо разделить на количество членов семьи, два прожиточных минимума и у множить на 15% и на совокупный доход семьи. То, что получилось, платеж семьи, а остальное покроет субсидия.

Итак, указанная семья могла ежемесячно платить за коммуналку с учетом субсидии 1029,7 грн. Зимой, с учетом отопления, в среднем расходы на коммуналку могли составлять 1,5-2 тыс. грн (зависимо от отапливаемой площади жилья). Таким образом, ежемесячно субсидия компенсировала около половины расходов на коммунальные услуги.

Если у указанной семьи доходы росли параллельно со средней зарплатой по стране, с мая размер их субсидий будет пересчитан с учетом среднемесячного дохода в 9341 грн. При этом размер обязательного платежа может составлять 1227,5 грн. И если летом указанной суммы будет хватать на оплату коммунальных услуг в пределах нормативов потребления, субсидию вовсе не дадут.

В то же время украинцы с двумя минимальными пенсиями на данный момент отдают за коммуналку не более 166 грн, а летом – 173 грн. Правда, стоит учитывать, что размер обязательного платежа – не фиксированная сумма. По факту от общей стоимости коммуналки в пределах нормативов отнимают указанный платеж, полученную сумму переводят на счета украинцев. В случае с пенсионерами – на карты, а для работающих – через отделение банка.

Но, как показывает практика, украинцы без субсидий тратят значительно меньше коммунальных услуг (так как экономят и не хотят платить больше), а сами субсидианты ежемесячно не добирают норму. Поэтому, если эффективно использовать коммунальные услуги, после субсидии может остаться "сдача", которую "подарят" семье.

Также стоит учитывать, что указанные расчеты – приблизительные. Для каждой семьи размер субсидии изменится по-своему, с учетом того, как за прошедший год выросли (или сократились) их доходы.

Кто останется без скидки

Ежегодно количество субсидиантов после окончания отопительного сезона сокращается в несколько раз. Как видно на графике, в феврале прошлого года скидки получали 6,4 млн семей, а в июне осталось всего 1,6 млн.

Подобная ситуация ожидается и в 2019-м. С субсидиями в мае останутся только самые малообеспеченные семьи (в первую очередь пенсионеры). Кроме того, помощь от государство потеряют те, кто накопил долг за коммуналку в сумме от 340 грн. Причем достаточно не заплатить даже за один месяц.

Кто не получает субсидию:

есть дом площадью от 200 кв. м, или квартира от 120 кв. м;

машина возрастом до 5 лет;

сделали покупку на сумму от 50 тыс. грн;

последнее время не платили ЕСВ и не состояли на учете в Центре занятости.

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Отметим, если значительная часть украинцев субсидию потратит не по назначению, от полной монетизации могут отказаться. Вместо этого, как ранее предлагали в правительстве, все украинцы на руки смогут получать только сэкономленную часть скидки, а не всю сумму сразу. "Я не знаю так же, как и вы, и все, кто здесь работают, оплатит ли человек за коммунальные услуги. Уровень оплаты может измениться. Мы не знаем, готовы ли наши граждане к получению наличных средств для расчета", – заявил директор департамента Министерства социальной политики Виталий Музыченко.

На данный момент, как отмечают в Кабинете министров, кардинально число неплатежей не изменилось. А это значит, что скорее всего монетизацию субсидий оставят и после мая. Однако, получать деньги смогут только самые бедные семьи.

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