Всех пенсионеров проверят: у кого заберут выплаты в Украине

В Украине чиновникам поручат с помощью автоматической базы проверить всех, кто получает помощь от государства, в том числе и пенсии.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Проверка будет происходить в три этапа; последний может продолжаться еще три года после того, как выплату отменили. Под верификацию (проверку) попадут миллионы пенсионеров, субсидиантов, студентов, матерей-одиночек и так далее.

Пенсии в Украине

Итак, в реестре будет храниться такая информация о человеке:

ФИО, пол, место и дата рождения;

паспортные данные и ИНН (если он есть);

где зарегистрирован, и где на самом деле проживает;

данные из различных реестров (наличие авто, недвижимости и т. д.);

где и сколько банковских счетов открыто и сколько средств на них хранится.

Чиновники, которые нашли нарушение, передают информацию органу, который проводит выплату. Те еще раз перепроверяют информацию и принимают решение о том, что деньги действительно платили незаконно. Тогда нарушитель обязан вернуть все "лишнее" государству. А если откажется – власть может через суд добиться возвращения незаконной материальной помощи. Служители Фемиды разберутся в ситуации и могут взыскать деньги.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине с 1 января значительно повысили пенсии около 500 тыс. военных пенсионеров. Кроме того, еще примерно 2 млн украинцев получат прибавку в связи с ростом минималки.

В 2019 году выплаты повысят примерно на 25% от полученной прибавки. Помимо этого, в Украине пересчитают пенсии украинцам с большим стажем. Они по закону имеют право на выплату в размере не менее 40% от минимальной зарплаты. В 2018 году это 1489 гривен, а с 1 января 2019-го – 1669 гривен. То есть почти на 180 гривен больше.

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