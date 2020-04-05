Все пенсии в Украине пересчитают по коэффициенту: Кабмин опубликовал решение

В Украине с первого мая пенсии умножат на коэффициент 1,11 (повышение составит 11%), а минимальная прибавка – 100 грн. При этом минимальный размер выплаты для тех, кто выполнил требования по стажу, будет на уровне 2100 грн.

Об этом говорится в опубликованном на сайте Кабмина постановлении правительства. Так, согласно документу:

в 2020-м перерасчет пенсий состоится с коэффициентом 1,11;

повышать будут расчетный размер пенсий (без учета дополнительных прибавок);

если повышение будет менее 100 грн, его автоматически "дотянут" до 100 грн;

перерасчет пройдет 1 мая.

"Финансирование выплат, предусмотренных абзацами первым и третьим пункта 1, абзацем третьим пункта 2 и пунктом 3 настоящего постановления, осуществляется за счет средств государственного бюджета, предусмотренных по программе "Финансовое обеспечение выплаты пенсий, надбавок и повышений к пенсиям, назначенным по пенсионным программами, и дефицита средств Пенсионного фонда", – говорится в решении.

Как сообщал OBOZREVATEL, Верховная Рада на март и апрельосвободила от уплаты ЕСВ (поступает в Пенсионный фонд) всех физлиц-предпринимателей.При этом денег на обещанное повышение пенсий в бюджет не заложили.

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