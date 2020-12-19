Врачи не хотят заглядывать в карманы нищим украинцам, – Голубовская

В Украине абсолютное большинство врачей хочет получать достойную белую зарплату и не заглядывать в карманы нищему населению. Те зарплаты, которые сейчас платит государство медикам – унижение специальности.

Об этом в эфире "Свободы слова Савика Шустера" заявила ведущий инфекционист Министерства здравоохранения Украины Ольга Голубовская. Программа транслировалась на YouTube-канале Shuster online 18 декабря (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Проблема системно не решена. Минимальная зарплата повышается на 30%, а докторам, если учитывать инфляцию в 7%, повысится может быть на 9%. Это все равно не те деньги. Много проблем в медицине, много есть нареканий. Но подавляющее большинство врачей хочет получать белую зарплату и не заглядывать в карман нищему населению", – добавила инфекционист.

По словам медика, кардиохирург с учетом всех доплат может официально получать около 15 тыс. грн зарплаты. При этом членам наблюдательных советов госпредприятий, к которым не предъявляют таких требований касательно образования, могут платить 600-700 тыс. грн.

"Это унижение специальности. Мы понимаем, что нет денег. Но очень давит социальная несправедливость. Не надо у учителей забирать зарплаты. Но когда слышишь о заоблачных зарплатах чиновников без образования. Это в голове не укладывается. Кардиохирург со всеми надбавками получает 15 тыс., и 600-700 тыс. – зарплаты в Наблюдательных советах. У нас в Министерство при Супрун (бывшая и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун. – Ред.) пришли эксперты без законченной интернатуры на зарплату 50-60 тысяч", – поясняет Голубовская.

Также по словам Голубовской:

Украинские медики бегут на работу за границу. Около 80% выпускников медицинских учебных заведений не видят себя в Украине или в медицине. Все из-за нищенских зарплат. "Нас просто некому скоро будет лечить. Это страшные вещи", – отметила инфекционист.

Врачей уже критически не хватает. Поэтому к работе с коронавирусом привлекают медиков разных специальностей. "Врачи падают, реально... Это ж заболевание очень тяжелое, очень длинное. Я всегда была против, когда его с гриппом связывают. Оно требует огромного ресурса: врачебного, технического", – сказала Голубовская.

Лечение больных на COVID-19 происходит бесплатно, но иногда пациентов просят самим купить лекарства. "Бывает такая ситуация: закончились медицинские препараты, чтобы их закупить есть определенная процедура тендеров и тому подобное. Больные же этого не ждут, больной сейчас поступил, ему сейчас надо. Приходится говорить: "пожалуйста, пойдите купите какие-то там себе лекарство", – пояснила инфекционист.

Текущая ситуация – катастрофическая, но со временем станет легче. "Уже говорили, что осень и зима будут самими тяжелыми за все время пандемии. Мы на это надеемся. Я думаю, что у нас еще будет всплеск поближе к весне. А уже следующий сезон должен быть более мягким. Потому что сейчас он катастрофический", – сказала специалист.

Известный врач также обратилась к власти с надеждой, что они найдут способ не оставлять медиков с зарплатой ниже, чем выплата по безработице. Такой критической ситуации еще не было, и, несмотря на это, украинские медики спасают больных не хуже, чем это делают в странах ЕС, где финансирование здравоохранения в десятки раз выше.

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