Врачи бегут из Украины из-за низких зарплат: хирург рассказал о заработках медиков

В Украине некоторые врачи зарабатывают меньше санитарок. При этом молодые медики, кроме семейных врачей и врачей экстренной помощи, работают на минималку. В результате выпускники высших учебных заведений после интернатуры часто уезжают на работу за границей.

Об этом OBOZREVATEL рассказал хирург одной из киевских клиник Александр Фарисей. По его словам, многие его одногруппники и коллеги уже уехали на работу в Польшу, Чехию, Германию. При этом польские власти для того, чтобы переманить как много больше врачей и медсестер, приняли решение отменить процедуру подтверждения украинских дипломов. Немцы же разрешают подтверждать дипломы спустя два года работы.

"Со мной вместе училась очень толковая девочка. Профессор сам ее документы на интернатуру подал, красный диплом, очень способная. Но она хорошо знала немецкий – на уровне С1. Получила свою первую зарплату аспиранта в 18-й больнице и сразу отправила резюме в Германию. Подписала контракт и уже работает там. Из нашей клиники врач уехал в Словакию. Коллега моего отца, который работал с ним на скорой, тоже уехал", – говорит врач.

Зарплата врача в государственной клинике может колебаться в пределах 6-7 тыс. грн. При этом санитарка, которая работает в отличие от врача по суткам, может зарабатывать даже больше квалифицированного хирурга.

В такой ситуации медики вынуждены брать деньги с пациентов "на руки" или же менять профессию. А те, кто не готов требовать незаконную оплату и бросать свою профессию, уезжают за границу.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что если не повысить медицинским сотрудникам зарплаты, в стране может возникнуть катастрофическая ситуация. Для того, чтобы врач в среднем зарабатывал 23 тысячи, медсестра – 17 тысяч, а санитарка – 12 тысяч, бюджет на медицину нужно повысить с 159 до 296 млрд грн. Однако Кабмин на такой шаг не соглашается.