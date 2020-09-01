В Крыму "власти" решили, что людям достаточно 4 литра воды в сутки

Вода в Крыму: "власти" решили, что людям достаточно 4 литра в сутки.

Из-за засухи в Крыма "власти" аннексированного Россией полуострова порекомендовали местным жителям тратить на приготовление еды и питье не больше 4 литров воды.

Это произошло на фоне жалоб людей на ужасное качество той, что течет из кранов.

В так называемом "Министерстве ЖКХ Крыма" заявили, что одному человеку в сутки достаточно до 4 литров воды для питья и приготовления пищи, еще 4 литра – на гигиенические нужды и до 18 литров на санитарные потребности.

Рекомендации по расходу воды Twitter / Роксолана Крым

Ситуация на полуострове настолько затруднительна, что во дворах возле школ и других учреждений начали устанавливать огромные баки для привозной воды.

В Крыму на улицах ставят резервуары для воды Facebook / Сергей Григорьевич Бажан

"Такие красивые синие баки украсили школьные дворы Симферополя к 1 сентября. К ним должны прилагаться красивые шланги, ведра и лестницы... И коромысла обязательно!", – грустно пошутила в Twitter блогер Роксолана Крым.

Емкости для воды также появились во дворах школ Twitter / Роксолана Крым

Баки обсуждают блогеры в сети Twitter / Роксолана Крым

Впрочем, воду, которую сейчас получают люди централизованно, люди пить не могут.

"Вот такая вода идет каждый день из крана на Крымских Партизан в Симферополе. И нам непонятно, почему Украина не поднимает вопрос нарушения международных конвенций оккупантом в Крыму Обеспечение мирного населения водой,например, обязанность оккупанта", – написала Роксолана.

Какая вода у жителей Симферополя Twitter / Роксолана Крым

Как сообщал OBOZREVATEL, глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что Рада не собирается возобновлять подачу воды в аннексированный Россией Крым.

Аннексированный Россией Крым начал превращаться в пустыню в первую очередь из-за того, что с 2014 года "власти" не уделяли внимания ни освоению новых источников воды, ни ремонту инфраструктуры.

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