Во второй половине лета аптеки делают скидки до 40%

Когда наступает сезон отпусков, украинцы редко заглядывают в аптечки и проверяют запасы оставшихся лекарственных препаратов. Но забота о здоровье важна в любое время года, поэтому фармацевтические бренды "Аптека АНЦ", "Благодія", "Аптека Шар@" и "Аптека Копійка" проводят акцию "Стиглі знижки літні ціни" с выгодой до 40% *. Специальные предложения роботизированных аптек созрели, как урожай, — во второй половине лета, и продолжаются с 16 июля по 30 августа 2020 года включительно.

Как социально ответственные фармбренды, "Аптека АНЦ", "Благодія", "Аптека Шар@" и "Аптека Копійка" снижают стоимость лекарственных препаратов, детских пюре и каш, а также различных средств гигиены: подгузников, прокладок, пеленок для взрослых и силиконовых накладок для кормления молодым мамам. Людям, страдающим сахарным диабетом, в этот период можно приобрести системы контроля уровня глюкозы в крови со скидкой 100 гривен. Роботизированные аптеки также включили в акцию препараты от изжоги, аллергии, заболеваний вен, которые пользуются спросом летом. Скидки на различные позиции отличаются и действуют только на безрецептурные лекарственные средства. Чтобы узнать перечень акционных позиций, можно обратиться к провизору роботизированной аптеки.

Фармбренды "Аптека АНЦ", "Благодія", "Аптека Шар@" и "Аптека Копійка" предлагают приобретать акционные позиции в точках продажи или заказывать** через аптечную справку по телефону 5900. В Украине еще не приняли закон об онлайн торговле лекарственными средствами, поэтому аптеки дистанционно через справочный сервис предлагают делать только предварительный заказ, который затем можно забрать в точке продажи. Клиент называет наименование товаров и указывает адрес аптеки, куда ему удобно подъехать. Сотрудники аптеки прорабатывают заказ, а клиент получает сообщение на свой номер телефона, когда покупки можно оплатить и забрать.

Напоминаем, акция роботизированных аптек началась 16 июля и в длится до 30 августа 2020 года. Посетители могут сэкономить до 40% на привычных товарах. Спецпредложение включает большой ассортимент позиций для покупателей разного возраста и потребностей, чтобы аптечные покупки стали более выгодными для жителей Украины.

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* Информацию о цене на товар до и после применения скидки, соотношении к предыдущей цене реализации, ассортименте, на который предоставляются скидки, а также проценте скидки можно узнать у провизоров аптек. Под скидкой подразумевается снижение обычной цены реализации на акционный товар до 40%.

**Имеется в виду предварительный заказ, приобретение осуществляется в местах продаж.