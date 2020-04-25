"Во власть нужно возвращать профессионалов": Насиров рассказал, кто должен возглавить фискальные органы

В Украине фискальные органы должны возглавить профессионалы, которые за время своей работы уже показали значительные результаты. А ситуацию, при которой бюджет недополучает десятки миллиардов гривен, допускать больше нельзя.

Об этом в эфире телеканала "Наш" заявил глава Государственной фискальной службы в 2015-2018 годах Роман Насиров, комментируя ситуацию на украинской таможне. "Региональные таможенные посты работали сами по себе. Не было ни координации, не связи. Сами же таможенники это говорят. Им стыдно. Их оставили в одиночестве. Руководство последние два месяца выписало себе премии 300-600%. Якобы за работу в сложных условиях. Это за какие такие условия поднялась рука выписать себе премии?", – заявил Насиров.

Роман Насиров Прямий

Глава ГФС в 2015-2018 годах уверен: в сложившейся ситуации властям нужно собрать бывших руководителей фискальных органов, проанализировать, кто из них работал эффективно и вернуть тех профессионалов, благодаря которым росли поступления в бюджет.

"Я бы предложил рассмотреть пять последних руководителей по налоговому, таможенному направлению. Пусть каждый сделает отчет. Нужно понять, кто из этих людей способен работать, кто уже показывал результаты и не делать слепой выбор. Сейчас в Украине такие времена, что нужно пригласить всех этих людей, пусть будут сопредседателями, пусть будут заместителями. Пусть пригласят профессионалов, которые показывали результат. Лично я готов", – рассказал Насиров. При этом политик отметил, что за время своей работы он сумел добиться роста поступлений в бюджет в два раза.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, Максима Нефьодова уволили с должности главы Государственной таможенной службы Украины, а Сергея Верланова – с должности главы Государственной налоговой службы. Такое решение было принято на внеочередном заседании Кабмина в пятницу, 24 апреля.