Вместо Польши: сколько в Украине платят за сезонный сбор урожая

Украинцы зарабатывают на сборе урожая не только в Польше, но и в Украине. Минимальный срок работы – две недели, а ежедневная оплата может составлять около 300 грн.

Об этом сообщает сайт "Сегодня". К примеру, за 1 кг малины на ферме в Киевской области работникам платят 12 гривен. Приезжих селят в комнаты по четыре или восемь человек, кормят. За одним столом здесь – рабочие из Полтавы и Хмельницкого, из Кропивницкого и Ровенской области.

"Самое главное, что здесь тепло, можно искупаться, еда есть, все отлично. Здесь заработок хороший", – говорит один из рабочих. Приехать "на малину" можно минимум на две недели. Но если жилье не нужно, принимают и на день.

Примерный заработок на урожае такой:

работа в теплицах – от 10 тыс. грн/мес.;

сбор урожая – от 300 грн/день;

уход за территорией – 250-500 грн/сутки;

садоводство и озеленение – от 10 тыс. грн/мес.

Специалисты по подбору кадров говорят, что спрос на сезонных рабочих в Украине немалый.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине средняя зарплата превысила отметку в 10 тысяч гривен, однако украинцы все чаще ищут, где можно дополнительно заработать. В топ профессий для подработки входит водитель такси – за неделю человек дополнительно может заработать до 1,5 тысячи гривен.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!