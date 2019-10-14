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14 октября • обновлено в 17:58
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Вместо Польши: сколько в Украине платят за сезонный сбор урожая

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Украинцы зарабатывают на сборе урожая не только в Польше, но и в Украине. Минимальный срок работы – две недели, а ежедневная оплата может составлять около 300 грн.

Об этом сообщает сайт "Сегодня". К примеру, за 1 кг малины на ферме в Киевской области работникам платят 12 гривен. Приезжих селят в комнаты по четыре или восемь человек, кормят. За одним столом здесь – рабочие из Полтавы и Хмельницкого, из Кропивницкого и Ровенской области.

Вместо Польши: сколько в Украине платят за сезонный сбор урожая

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"Самое главное, что здесь тепло, можно искупаться, еда есть, все отлично. Здесь заработок хороший", – говорит один из рабочих. Приехать "на малину" можно минимум на две недели. Но если жилье не нужно, принимают и на день.

Примерный заработок на урожае такой:

  • работа в теплицах – от 10 тыс. грн/мес.;

  • сбор урожая – от 300 грн/день;

  • уход за территорией – 250-500 грн/сутки;

  • садоводство и озеленение – от 10 тыс. грн/мес.

Специалисты по подбору кадров говорят, что спрос на сезонных рабочих в Украине немалый.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине средняя зарплата превысила отметку в 10 тысяч гривен, однако украинцы все чаще ищут, где можно дополнительно заработать. В топ профессий для подработки входит водитель такси – за неделю человек дополнительно может заработать до 1,5 тысячи гривен.

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Тема
Работа в Украине
Место
Украина
Тег
работа
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Aleshin Aleksei
Aleshin Aleksei
Потом эта малина продаётся по европейским ценам...Платите по-европейски и никто никуда не поедет...Или малиновые кусты требуют особого ухода?Эти 300-500 гривен в день по сравнению даже со сраной Польшей,сущие копейки.Не фермеры,а барыги.
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