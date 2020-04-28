Вместо мяса – крахмал и кости: блогер разнесла миф о "ГОСТовской" колбасе в СССР

В том, что знаменитая советская "вареная колбаса по 2.20" на 99% состояла из лучшего мяса, могут быть уверены лишь те, кто или не читал советских ГОСТов, или открывал их только на первой странице.

На деле же в нее клали сырье даже не третьего сорта. А те самые "лучшие в мире стандарты" меняли буквально каждый сезон – в зависимости от норм забоя, уровня удоев, урожая, импорта. Об этом говорится в публикации "Послушайте дочь советского товароведа" российской журналистки Анастасии Мироновой.

Советская колбаса

"Знаете, в ту самую "Чайную" колбасу, которую никто не ел, по ГОСТу клали 70% говядины второго сорта, 20% полужирной свинины и 10% бокового шпика. Тем не менее, колбаса эта отчетливо отдавала картоном. Почему? Да потому, что ГОСТы содержали обширные примечания, в которых скрупулезно описывалось, что и чем на производстве можно заменить: мясную массу на смесь из выварки костей, крахмала и пищевой плазмы, эмульгированные растительные жиры в маргарине и масле "Бутербродном" – на минеральное масло (помните, как масло сливочное на сковороде взрывалось, оставляя после себя черное пятно и пахнущую гудроном пустоту?). ГОСТы постоянно редактировали, для некоторых продуктов – ежесезонно, в зависимости от норм забоя, уровня удоев, урожая, импорта", – рассказала Миронова.

Советская колбаса

Она приводит в пример знаменитый сосисочно-колбасный ГОСТ 23670-79 от 1979 года в редакции 1980 года.

"В нем мы читаем, например: "Допускается взамен говядины, свинины, баранины совместное использование стабилизатора белкового, массы мясной говяжьей или свиной, или бараньей, пищевой плазмы (сыворотки) крови, крахмала или муки пшеничной", – цитирует документ Миронова

Фото того самого ГОСТа

"ГОСТ и нормы закладки были для внутренней пропаганды (дескать, успокойтесь, дорогие граждане, хоть колбаса у нас настоящая) и пускания пыли в глаза иностранцам (вот, наши люди только натуральное мясо едят, свежим молоком запивают, хлебом с маслом закусывают). Для реального же пользования были примечания к ГОСТам, которые прямо в документе и печатались", – объяснила Миронова.

Советская колбаса

Она пишет, что продукция по ГОСТу в Союзе выпускалась. Правда, в отдельных "не для народа" цехах и предназначалась для партийной номенклатуры и разного рода проверяющих из СЭС и ОБХСС.

"И если сейчас какая-нибудь мурзилка промурлыкает вам, будто училась в институте пищевой промышленности и знает, что колбасу делали только из мяса, гоните мурзилку в шею: она либо врет, либо ни хрена не училась, а с первого курса пристроилась сладко в мясном цехе и вместо экзаменов заносила преподавателям тюки с говядиной первого сорта и свининой полужирной. Той самой, которой вполне официально, по ГОСТу, в вашей колбасе не было. А была она лишь в партиях, готовившихся для спецраспределителей и номенклатуры. На некоторых комбинатах даже цех специальный имелся, где все делали по основным требованиям ГОСТа, без всяких редакций. Вот только товар этот был только для чинуш, блатных и... проверяющих. Всякие СЭС, ОБХСС выкатывались с проверок с огромными сумищами, набитыми мясом, маслом и гостовскими колбасами. В одном уральском городе чиновник повез взятку аж на дореволюционных санях и санями теми его неплохо придавило. Гостовской колбасой полноги оттяпало. Но хотя бы гостовской", – рассказала автор.

Советская колбаса

Она обращает внимание, что пишет только про нормы, а не дефицит и воровство, которые еще больше искажали картину.

"Про то, что даже при удачном стечении обстоятельств (например, вы урвали "выброшенную" в 11 утра колбасу, и колбаса эта была сделана по ГОСТу) вместо 99% мяса вы могли получить, вполне законно, смесь из костной муки, столярного клея, плазмы, крахмала и вареных мочевых пузырей. А если учесть уровень воровства, разгильдяйства и антисанитарии, то колбаса ваша представляла собой... даже не знаю, что она представляла. Представьте вымоченный в стоявшей на жаре крови кусок картона. Представили? Примерно это ваша колбаса тогда из себя и представляла", – объяснила автор.

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