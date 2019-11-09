Влияет каждый градус: когда украинцы могут законно не платить за отопление

В Украине, согласно закону "О жилищно-коммунальных услугах" позволяет в отдельных случаях коммунальные услуги не оплачивать, или же платить меньше. К примеру, если вместо горячей воды – теплая, платить за нее по тарифу для горячей не нужно.

Температура воздуха в отапливаемом помещении должна быть не ниже 18 градусов тепла. Если отопление включили, а в квартире все равно холодно – платить за отопление по полной цене не стоит. Так, действующие нормы устанавливают: если температура в помещении не выше 12 градусов, отопление можно вовсе не оплачивать. Отключать отопление могут не чаще чем раз в месяц и не дольше, чем на 12 часов.

Тариф на коммуналку

Как платить за отопление:

18 градусов – полный тариф

17 градусов – 95% полного тарифа

16 градусов – 90% полного тарифа

15 градусов – 85% полного тарифа

14 градусов – 80% полного тарифа

13 градусов – 75% полного тарифа

12 градусов – 95% полного тарифа

Кроме того, как поясняют в Национальной комиссии в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), горячую воду могут отключать не больше чем на 6 часов в сутки, при этом период "без воды" должен составлять не больше 30% месяца. Если указанная норма нарушается, за каждые сутки сумма в платежках должна уменьшаться на 3,3%. Последняя норма также касается и холодной воды.

Как оплачивать горячую воду:

75-50 градусов – полный тариф;

49-45 градусов – 90% полного тарифа;

44-40 градусов – 70% полного тарифа;

>40 градусов – по тарифу на холодную воду.

Если вместо горячей воды – теплая, пишите заявления поставщику, рассказывает юрист Александр Плахотник. После этого его представитель должен прийти к вам домой и измерить температуру, а после составить акт и пересчитать суммы в платежках.

Как сообщал OBOZREVATEL, до конца 2019 года в Украине будет полностью завершена монетизация льгот и субсидий. Планируется, что процесс будет проходить в три этапа.

Средства будут насчитывать на специальный счет в государственном банке, и именно из него первоочередно будут оплачиваться коммунальные услуги. Сэкономленные деньги можно будет перенести на следующий период.

Кабинет министров с 1 января уже запустил безналичный механизм начисления субсидий. Украинцы смогут получать субсидии наличными через отделения "Укрпочты" и государственного "Ощадбанка".

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