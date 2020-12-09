Ув. граждане, а хотите услышать про новую аферу за Ваши деньги?)

Сегодня ускоренными темпами готовится законопроект про т.н. "Экономический паспорт украинца".

Это, к слову, часть программы Зеленского.

В идеале, это должен быть инструмент:

- Инвестаризации всех государственных активов в пересчете на 1 гражданина (оценка всех активов: недра, леса, земля, недвижимость, инфраструктура...)

- Который дает равные возможности для всех на основании совместного решения.

- Месяц назад мы делали приблизительную оценку, получалось от $78 до $150 тыс на одного украинца.

Что, на самом деле, предлагается сделать?

1. Ничего не инвентаризировать

2. Ничего не оценивать

3. Определить выплаты по рождению ребенка (назвав это "Экономическим паспортом)

4. Но выплаты не в руки, а на банковские счета до 18-ти летия ребенка...

5. И деньги не за счет ресурсов (земли, приватизации, недр, прироста экономики... а за счет бюджета, т.е. налогоплательщиков!)

Возникают вопросы:

- Где здесь паспорт?

- Почему украинцев ставят в неравные условия (по конституции у всех одинаковые права)?

- Почему не дают в руки, а закидывают в банки (все помним еще банкопад? Все помним гиперинфляцию?)

- Почему за счет налогоплатильщиков, т.е. украинского бизнеса?

Законопроект будет подготовлен в течение месяца и внесен в Раду как приоритетный президентский...

Ребята, эта власть окончательно поломалась...

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