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16 мая • обновлено в 02:37
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Витренко отказался раскрыть настоящую премию за победу над "Газпромом"

6.4т
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Исполнительный директор НАК "Нафтогаз" Юрий Витренко, который недавно сообщил о своем сокращении, отказался называть точную сумму премии за выигранный у "Газпрома" Стокгольмский арбитраж.

По словам Витренко, это – часть заработной платы, конфиденциальность которой прописана в трудовом соглашении. Об этом чиновник рассказал "24 каналу" (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

Юрий Витренко

Юрий Витренко

Коллаж

"Мало того, если я разглашу эти данные, то нарушу условия контракта, и компания тогда ко мне может предъявить претензии, поскольку, особенно учитывая текущую ситуацию, это может быть основанием для увольнения, но в силу других обстоятельств. Поэтому я не буду этого делать", – сказал он.

Сумма премии якобы была ниже обнародованной СМИ. "Сумма... была неправильной. Она была завышенной по отношению ко мне. Такая складывается ситуация, что я не могу выйти и сказать: смотрите, это неправильно, вот мой контракт, там другая сумма... Приходится терпеть", – заявил Витренко.

Он добавил, что понимает: премия огромна для большинства людей. "Поэтому я прекрасно понимаю, что такие большие деньги является раздражителем", – отметил исполнительный директор.

Он также заявил, что стал долларовым миллионером еще до прихода в "Нафтогаз". Раньше он работал в одном из крупнейших инвестиционных банков в мире Pricewaterhouse Coopers, в Merrill Lynch.

"Я работал в Лондоне с очень высокой зарплатой и бонусами. Я потом был одним из руководителей Фонда частных инвестиций – это огромные деньги. У меня была собственная компания", – сказал Витренко.

Напомним:

  • По итогам 2018-го глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заработал 286,5 млн грн. Из них 261 млн грн – премия за победу над "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже.

  • Еще почти 700 млн грн топ-менеджеры "Нафтогаза" должны получить по итогам всего процесса против российской компании.

  • Премия Юрия Витренко, по данным журналистов, составила 6 миллионов.

  • Согласно постановлению суда, "Газпром" выплатил Украине 2,9 млрд долларов.

Как сообщал OBOZREVATEL, 13 мая исполнительный директор "Нафтогаза" сообщил, что его должность сокращают. В компании прокомментировали, что причиной такого шага стала оптимизация организационной структуры "Нафтогаза".

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Автор
Дарья Дурова
Темы
Рынок газа Стокгольмское решение по газу Зарплаты чиновников
Персона
Юрий Витренко
Место
Украина
Теги
НАК "Нафтогаз" видео газ
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