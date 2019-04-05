Вилла Зеленского в Италии: кандидат рассказал, зачем ему 15-комнатный дом

Кандидат в президенты и актер Владимир Зеленский заявил, что 15-комнатная вилла в Италии – инвестиция. При этом недвижимость собирались продать, как только понадобятся деньги на производство кино.

Об этом говорится в программе "Схемы", журналисту которой удалось пообщаться с политиком. "Была несовершенная банковская система… Вложили (деньги). Как только будем снимать новое кино, эта вилла… просто идет и снимается кино", – ответил Зеленский.

"Громадське телебачення"

При этом ранее звучала версия о том, что указанная недвижимость не указана в декларации кандидата в президенты. Однако политик поясняет: компания, на которую оформлена вилла, в декларации указана.

Как ранее писал OBOZREVATEL, Зеленский через свою компанию владеет 15-комнатной виллой на побережье итальянского курорта Форте-дей-Марми. Это место известно как курорт для российских олигархов.

В 2017-м фирма San Tommaso S.R.L., задекларированная Зеленским, приобрела 15-комнатный дом в тосканском городке Форте-дей-Марми. За него она заплатила 3,8 млн евро. В своей декларации указанную недвижимость кандидат не упомянул. Зеленский указал наличие четырех квартир в Киеве, загородного дома, квартиры в Ялте и Великобритании.

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