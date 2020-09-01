"Від гвинта": в аптеках стартуют скидки до 40%

Роботизированные аптеки начали крупную акцию "Від гвинта"*. По условиям спецпредложения предусмотрены скидки до 40% на различные товары. Инициатива полезна, потому что с началом нового учебного года родители смещают фокус внимания на детей. Так уж сложилось, что в это время важнее знать, что у сына или дочери есть все необходимое для школы, чем беспокоиться о своем здоровье. Акция аптек под брендами "Аптека АНЦ", "Благодія", "Аптека Копійка" и "Аптека Шар@" может помочь родителям вновь вспомнить о себе. Она стартует одновременно с началом нового учебного года – 1 сентября, и действует до 15 октября включительно. Но есть ли в перечне акционных товаров все, что может понадобиться украинцам?

Список позиций со скидками в роботизированных аптеках действительно большой. Малышам можно приобрести детские пюре, молочные каши и смеси, а также подгузники. Для детей-школьников аптеки предлагают витамины со скидками, чтобы легче было адаптироваться к учебному процессу. Людям, которые часто ездят в командировки, понадобится дополнительный тюбик зубной пасты и средства гигиены. Кроме того, в акцию включены безрецептурные лекарственные средства – препараты от геморроя, боли в горле, заболеваний вен, насморка, симптомов гриппа и простуды. Скидками до 40% фарбмренды напоминают: забота о здоровье может быть доступной. Чтобы существенно сэкономить, стоит только выбрать акционный товар в аптеке. Полный список позиций со скидками можно получить у провизора аптеки.

Препараты и медицинские изделия имеют длительный срок хранения. Поэтому можно приобрести акционный товар сейчас и использовать через несколько месяцев. Также роботизированные аптеки не ограничивают покупателей в количестве товаров для одновременного приобретения. Можно купить несколько упаковок одного лекарственного средства для себя и родственников.

Акция "Від гвинта" продолжается полтора месяца – с 1 сентября по 15 октября 2020 года. Так аптеки заботятся о том, чтобы все покупатели могли выделить время и пополнить запас домашних или дорожных аптечек. Конечно, можно отложить покупки на последний день, но лучше сделать их заранее, поскольку акционные товары могут закончиться.

Чтобы сохранить драгоценное время на другие важные дела, можете покупать акционные товары на официальных сайтах аптек под брендами "Аптека АНЦ", "Аптека Копійка" и "Аптека Шар@", а точнее – делать предварительный заказ. Не надо вносить предоплату, так как аптеки заботятся о честных взаимоотношения с покупателем. Сначала клиент убеждается в полноте заказ и целостности упаковок, а затем оплачивает и забирает покупки.

Здоровье – это высшая ценность, забот о которой не имеют заменять никакие другие дела и обстоятельства. Заботьтесь о отличное самочувствие с экономией до 40%. Обращайтесь к роботизированных аптек под брендами "Аптека АНЦ", "Аптека Копійка" та "Аптека Шар@" по акционным товарами хорошего качества. Спецпредложение актуально до 15 октября этого года включительно.

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*Информацию о цене на товар до и после применения скидки, соотношении к предыдущей цене реализации, ассортименте, на который предоставляются скидки, а также проценте скидки можно узнать у провизоров аптек. Под скидкой подразумевается снижение обычной цены реализации на акционный товар до 40%.