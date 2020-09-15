"Від гвинта" и к скидкам: в каких аптеках действует акция?

Украинские фармбренды предлагают акцию "Від гвинта", которая предполагает скидки* до 40%. Только с 1 сентября по 15 октября 2020 года можно приобрести лекарства и другие аптечные товары по сниженным ценам. Специальное предложение действует по всей Украине, за исключением временно оккупированных территорий и АРК.

Акция проходит в аптеках под брендами "Аптека АНЦ", "Благодия", "Аптека Копейка" та "Аптека Шар@". Чтобы узнать о перечне товаров по сниженным ценам, можете обратиться к провизору. Аптеки анонсировали большие скидки. Пока действует акция, покупатели могут сэкономить до 40%, совершая привычные покупки.

Акция включает разные товары: препараты, диетические добавки, средства гигиены, медицинские изделия. Если боитесь сезонной простуды, можете приобрести лекарства от насморка, кашля, боли в горле. Эти препараты пригодятся, когда собираетесь в путешествие или отпуск. Обычно их кладут в дорожную аптечку и берут с собой на всякий случай. Обезболивающие препараты, лекарства от геморроя или заболеваний печени также можно приобрести по сниженным ценам.

Если делаете семейные покупки, загляните в аптеку за зубной пастой со скидкой. Детям дошкольного и школьного возраста покупают акционные мультивитамины для общего укрепления организма. Чтобы накормить малыша, можете прибрести кашу или детское пюре. Не забудьте посмотреть на индивидуальную упаковку. Так сможете узнать рекомендованный возраст ребенка. Также аптеки предлагают приобрести малышу подгузники и мазь против пеленочного дерматита со скидкой. Чтобы быстрее сделать аптечные покупки, можете заказать** все необходимое по телефону за коротким номером: 5900.

Кроме акции, аптеки под брендами "Аптека АНЦ", "Аптека Копейка" и "Аптека Шар@" предлагают еще один вариант экономии: зарегистрируйтесь в программе лояльности "Лайк", чтобы возвращать 1% от стоимости товаров на свой бонусный счет. Накопленные "лайки"*** сможете использовать во время следующих покупок. Чтобы зарегистрироваться в программе лояльности "Лайк", скажите провизору свой номер телефона, когда оплачиваете товары на кассе. Аптеки не выдают физическую бонусную карту. Узнать остаток "лайков" можно в чеке.

Экономьте с аптеками фармбрендов "Аптека АНЦ", "Благодия", "Аптека Копейка" и "Аптека Шар@", где действуют скидки до 40%. Делайте покупки, пока действует акция "Від гвинта" и пополняйте домашнюю аптечку с меньшими расходами. Скидки продлятся до 15 октября 2020 года.

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*Информацию о цене на товар до и после применения скидки, соотношении к предыдущей цене реализации, ассортименте продукции, на который предоставляются скидки, а также проценте скидки можно узнать у провизоров аптек. Под скидкой имеется в виду снижение обычной цены реализации на акционный товар до 40%.

**Имеется в виду предварительный заказ, покупка осуществляется в месте продажи.

***Имеются в виду бонусы программы лояльности "Лайк".