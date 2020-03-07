Вещи из СССР, которые можно продать за состояние: сколько сейчас стоят игрушки, приставки и газеты

Украинцы могут купить или продать фотоаппараты, приставки, монеты и даже игрушки времен СССР по ценам, которые в разы выше изначальной стоимости.

OBOZREVATEL собрал подборку вещей времен СССР, на которых сейчас можно неплохо заработать.

Теле-приставка

Коллекционеры готовы отдать за теле-приставку "Палестра" десятки тысяч гривен. К примеру, на одном из популярных сайтов объявлений "Палестра-02" (1978 года) продают за 50 тысяч гривен.

Палестра-02

При чем не обязательно, чтобы приставка работала. Важно, чтобы к ней прилагалась коробка, инструкция и присутствовали все детали.

Коллекции газет СССР

Издания газет периода 1988-1993 года можно приобрести за сумасшедшую сумму в более 200 тыс. грн. Отдельные издания продать сложно, а вот те, у кого сохранились подшивки "от бабушки", могут значительно улучшить свое материальное состояние.

Также легче продать собранные по темам газеты. Например, несколько выпусков газеты "Правда", объединенные темой болезни и смерти Сталина, сейчас стоит около $150.

Фотоаппарат

Легче всего продать старый советский фотоаппарат. Если ему больше 30 лет и он в рабочем состоянии, на нем можно неплохо заработать. К примеру, ФЭД НКАП-СССР (редкая серия 200760) с поломанным затвором в сети продают за 52 тыс. грн.

Менее редкую модель можно продать за несколько сотен долларов. К примеру, фотоаппарат Киев 60 TTL Волна-3 МС 80/2,8 можно продать за 4 тысячи гривен.

Кукла Светлана

В разы выросли цены и на игрушки. "Редкая ранняя опилочная кукла Светлана, предположительно Московской фабрики игрушек. Клейма нет. Рыжик с карими глазами. Правая рука сделана с нуля. Куколка в отличном состоянии, кроме правой руки, которую я сделала из опилок наново, соблюдая аутентичность. Волосы родные, парик не густой", – рекламирует игрушку ее собственница, которая предлагает ее купить за 37 тысяч гривен.

Примерно столько же придется заплатить и за раритетные матрешки при условии, что они находятся в хорошем состоянии.

Напомним, ранее OBOZREVATEL делал подборку монет СССР, которые сейчас стоят целое состояние.

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