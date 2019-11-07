Верификацию отложили: Зеленский отправил на доработку закон о субсидиях

Президент Украины Владимир Зеленский отправил на доработку законопроект №1231, который вводил проверку всех, кто получает деньги от государства (пенсионеров, матерей-одиночек, субсидиантов).
Информация об этом появилась на странице законопроекта на сайте Верховной Рады в четверг, 7 ноября. Закон был принят 16 октября во втором чтении. Большинство голосов дала "Слуга народа". Его успел подписать глава парламента Дмитрий Разумков.
Что именно хочет изменить Зеленский в законопроекте, неизвестно – текст его предложений на сайте пока отсутствует.
Верховная Рада
Что предусматривает законопроект:
чиновникам поручат с помощью автоматической базы проверить всех, кто получает помощь от государства;
проверка будет происходить в три этапа; последний может продолжаться еще три года после того, как выплату отменили;
в единую базу попадет информация о каждом, кто получает деньги от государства; базу будут постоянно наполнять новой информацией;
если удастся найти нарушения, те деньги, которые украинцы получили незаконно, заставят вернуть в бюджет;
чиновники могут получить информацию даже об остатке средств на банковском счету льготника.
Под верификацию (проверку) попадут миллионы пенсионеров, субсидиантов, студентов, матерей-одиночек и так далее. Проверку будет проводить Минфин. Информация о вас попадет в единую систему, и ваше материальное положение изучат, если вы получаете:
пенсию, льготу, субсидию, стипендию;
денежную выплату из государственного бюджета;
денежную выплату из местного бюджета, Пенсионного фонда или Фонда социального страхования.
Зеленский не стал подписывать законопроект о проверках
Как сообщал OBOZREVATEL:
В Украине проведут проверку всех, кто получает деньги от государства (пенсионеры, матери-одиночки, субсидианты и т.д). Для этого создадут специальную онлайн-платформу, где соберут всю доступную из государственных реестров информацию об украинцах.
В Украине в 2019 году должны были запустить накопительные пенсии, решение отсрочили;
Минимальной пенсии не хватает даже на покупку самых необходимых товаров и услуг из потребительской корзины;
С 2019 года перерасчет прошел автоматически с учетом роста зарплат и цен;
Вопрос повышения пенсионного возраста остался актуальным, но рассмотрят его только после 2028 года.
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