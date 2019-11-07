Верификацию отложили: Зеленский отправил на доработку закон о субсидиях

Президент Украины Владимир Зеленский отправил на доработку законопроект №1231, который вводил проверку всех, кто получает деньги от государства (пенсионеров, матерей-одиночек, субсидиантов).

Информация об этом появилась на странице законопроекта на сайте Верховной Рады в четверг, 7 ноября. Закон был принят 16 октября во втором чтении. Большинство голосов дала "Слуга народа". Его успел подписать глава парламента Дмитрий Разумков.

Что именно хочет изменить Зеленский в законопроекте, неизвестно – текст его предложений на сайте пока отсутствует.

Верховная Рада

Что предусматривает законопроект:

чиновникам поручат с помощью автоматической базы проверить всех, кто получает помощь от государства;

проверка будет происходить в три этапа; последний может продолжаться еще три года после того, как выплату отменили;

в единую базу попадет информация о каждом, кто получает деньги от государства; базу будут постоянно наполнять новой информацией;

если удастся найти нарушения, те деньги, которые украинцы получили незаконно, заставят вернуть в бюджет;

чиновники могут получить информацию даже об остатке средств на банковском счету льготника.

Под верификацию (проверку) попадут миллионы пенсионеров, субсидиантов, студентов, матерей-одиночек и так далее. Проверку будет проводить Минфин. Информация о вас попадет в единую систему, и ваше материальное положение изучат, если вы получаете:

пенсию, льготу, субсидию, стипендию;

денежную выплату из государственного бюджета;

денежную выплату из местного бюджета, Пенсионного фонда или Фонда социального страхования.

Зеленский не стал подписывать законопроект о проверках

Как сообщал OBOZREVATEL:

В Украине проведут проверку всех, кто получает деньги от государства (пенсионеры, матери-одиночки, субсидианты и т.д). Для этого создадут специальную онлайн-платформу, где соберут всю доступную из государственных реестров информацию об украинцах.

В Украине в 2019 году должны были запустить накопительные пенсии, решение отсрочили;

Минимальной пенсии не хватает даже на покупку самых необходимых товаров и услуг из потребительской корзины;

С 2019 года перерасчет прошел автоматически с учетом роста зарплат и цен;

Вопрос повышения пенсионного возраста остался актуальным, но рассмотрят его только после 2028 года.

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