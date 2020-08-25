Рада повысила минималку до 5000 гривен: кого коснется и как скажется на налогах

Верховная Рада с 1 сентября повысила минимальную зарплату до 5000 гривен. Это почти на 300 грн больше, чем сейчас.

За президентский законопроект №3963 во втором чтении и в целом на внеочередной сессии 25 июля, проголосовали 295 народных депутатов. Из них 231 голос дала фракция "Слуга народа" (чтобы посмотреть результаты голосования, доскролльте до конца страницы).

Как голосовали:

"Слуга народа" – 231;

ОПЗЖ – 26;

"Европейская солидарность" – 0;

"Батькивщина" – 0;

"За будущее" – 12;

"Голос" – 0;

"Доверие" – 15;

внефракционные депутаты – 11.

Результаты голосования Телеканал "Рада"

Результаты голосования по фракциям Телеканал "Рада"

Сейчас минимальная заработная плата в стране составляет 4723 грн. Новый размер в 5000 грн начнет действовать с 1 сентября 2020 года.

На ком отразится повышение минималки

Учитывая то, что в Украине достаточно быстро растут цены, пояснил аналитик Егор Комов, такой рост в лучшем случае позволит самым малообеспеченным сохранить свой уровень доходов.

Пенсии. Вместе с тем вырастет и пенсия для тех, кто выполнил требования по стажу (35 лет для мужчин и 30 лет для женщин) и кому уже исполнилось 65 лет. Они, согласно закону, имеют право на выплату в размере не менее 40% минималки.

с 1 января 2021 года – 2400 грн;

с 1 июля 2021 года – 2600 грн.

Налоги. Сейчас с минимальной зарплаты нужно заплатить 1960 грн налогов, а уже после повышения – 2075 грн. Повышение минималки приведет к выводу части бизнеса из тени. Что же касается предприятий, которые устроили своих сотрудников на полную ставку и платят им "белую" зарплату, их повышение не затронет. Сумма налогов для них никак не изменится.

Зарплаты. Повышение минималки до 5000 грн коснется очень многих украинцев, которые трудоустроены на минимальную зарплату. Речь идет как о бюджетниках, так и о сотрудниках частного бизнеса, большинство которых официально получают минималку (а остальную час зарплаты "в конверте").

Плюсы и минусы от повышения

По словам председателя комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева, повышение минималки нужно 5 млрд гривен. Деньги планируют взять из средств, сэкономленных на обслуживании государственного долга.

Как сообщал OBOZREVATEL, от повышения минималки, по мнению экономистов, будут как плюсы, так и минусы.

Плюсы:

повышение минималки улучшит ее соотношение к средней зарплате;

возрастет спрос на внутреннем рынке;

будет происходить детенизация экономики.

Минусы:

стремительное повышение минималки в условиях экономического кризиса может стать шоком для бизнеса.

"Бизнес поставят перед выбором, как обеспечить вынужденное увеличение оплаты труда: поднимать цены на свою продукцию, увольнять рабочих, выводить их в тень или отказываться от инвестиций. Больше всего пострадают малые и средние предприятия, для которых рост минималки больнее, чем для крупного бизнеса", – говорится в материале.

Увеличение налоговой нагрузки почувствует не только бизнес, который действительно платит минималку, но и тот, который делает это с целью минимизации налогов (выплачивая остальные зарплаты "в конверте"). Заденет и ФЛП, которые платят единый социальный взнос в размере 22% от минимальной зарплаты. Его сумма увеличится с 1039 гривен до 1100 уже в этом году и до 1430 гривен в следующем.

Какие налоги возрастут

Привязаны к минимальной зарплате и некоторые другие налоги, сборы и платежи. Например, максимальная ставка налога на недвижимость – 1,5% от минимальной зарплаты, установленной законом на 1 января отчетного года. То есть в 2021 году налог будет платиться с максимальной расчета 70.84 грн за кв. м, а в 2022 году – уже 90 гривен (1,5% от минималки на начало 2021).

Как будет расти минималка в будущем

В 2021 году минимальную зарплату повысят два раза:

с 1 января 2021-го – 6000 грн;

с 1 июля 2021-го – 6500 грн.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект, который предусматривает повышение минимальной зарплаты с 4723 грн до 5000 грн уже с 1 сентября 2020 года.

Кабмин утвердил график, согласно которому минималка должна вырасти с 1 сентября до 5000 грн, с 1 января 2021 – до 6000 грн, с 1 июля 2021 – до 6500 грн.