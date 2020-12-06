Вечеринки в Zoom и клубы в подполье: как и по какой цене украинцам предлагают отпраздновать Новый год

В Украине вопрос введения локдауна уже не вызывает сомнений. Даже в СНБО подтвердили, что ужесточение мер неизбежно, вопрос только в дате. Сейчас рассматривают два варианта: конец декабря и 2 января. Потому украинцы рискуют остаться без привычных новогодних корпоративов и вечеринок в новогоднюю ночь.

Как еще можно организовать новогоднее празднование в разгар пандемии и сколько это будет стоить – узнавал OBOZREVATEL.

Рестораны и клубы – под запретом

Такие привычные локации для новогодних вечеринок, как кафе, рестораны, бары и клубы – уже наверняка будут недоступны для встречи 2021 года. Пока им разрешают работать только до 22:00, потому многие заведения даже не планируют корпоративов и не рассчитывают на возможность работать в новогоднюю ночь.

"Думаю, часть компаний откажется от корпоративов. А если они и будут, то во второй половине января, - рассказывает директор столичного бара "Цветочная мафия" Михаил Бабич. – На Новый год пока планируем доставку в обычном режиме. Ценовая политика у нас не поменялась. Особых новогодних меню вообще не составляли".

Но не все заведения собираются придерживаться ограничений. В одном из столичных клубов, где и ранее правоохранители неоднократно фиксировали нарушение карантина, неофициально сообщили OBOZREVATEL, что работать в Новый год будут, несмотря на все ограничения. Даже уже бронируют места. За вход придется заплатить 1500 грн, а депозит на одного человека обойдется в 1000 грн.

От локдауна – в теплые края

Даже во время локдауна небо закрывать не планируют, подтвердил премьер-министр Денис Шмыгаль. Потому от ограничений на праздники можно "сбежать" за границу. Хотя, выбор курортов не такой широкий, как ранее. Менеджер туристического агентства "ВиЛенд" (город Каменское) Мария Солодкина рассказывает, сейчас без теста на ковид" можно попасть в Бразилию, Доминикану, Кению, Мексику, Танзанию, Турцию или на Кубу. Для туристов с отрицательным тестом открыты: Словения, ОАЭ, Болгария, Египет, Багамы и Мальдивы. У всех стран разные временные требования к тесту, но в любом случае, сдавать его желательно в Украине, чтобы в случае позитивного результата можно было быстрее отменить тур и вернуть деньги.

"Сейчас топ запросов – это Египет (там и тепло и лететь не далеко), – рассказывает Мария. – Цены на новогодние туры - не космические. Многие отели даже убрали оплату за гала ужин. Но планировать поездку стоит заранее. Так как операторы сократили полетную программу, бывает, что привыкшие к горящим турам туристы остаются без отдыха – попросту нет мест в самолете. Также стоит учитывать, что отели не заполняют на 100%".

Курорты в Украине – под вопросом

Украинские курорты так же пока надеются принимать туристов в новогодние праздники. Одно из самых популярных направлений – Карпаты. Раньше бронировать номера на Новый год отели в регионе начинали еще летом, а к сентябрю не оставалось ни одного свободного номера. В этом же году – приготовления к празднику начали гораздо позже.

"Мы огласили предложение на Новый год только в конце октября, – говорит менеджер закарпатского "Гранд Отель Пилипець" Василий Пукман. – На этот момент еще осталось несколько номеров, но спрос есть. Новогодний банкет тоже планируем. Дело в том, что сейчас у нас больше вопросов от гостей, чем ответов. Пока готовимся работать, но можем потерять все номера в один день".

Раньше новогодние праздники были пиковым периодом популярности и стоимости услуги. Полную оплату за бронирование номера нужно было внести еще до 1-го декабря. Сейчас же, учитывая возможность полного локдауна, для туристов смягчили систему отмены бронирования. Со слов Василия, из-за увеличения расходов немного выросла и стоимость номеров. В среднем один номер на двоих с завтраками в их отеле обойдется в 2800 грн. В отелях уровнем ниже от 1200-1500 грн.

Если же вы не хотите ехать далеко, но есть желание отметить Новый год вне дома, Мария Солодкина советует выбирать туристические места в приделать своей или соседних областей.

"Думаю, многие удивятся и откроют для себя отличные места, где можно легко соблюдать все правила безопасности празднования", – говорит Мария.

Сказка на дом

Если вы решили отмечать Новый год дома – праздник можно разнообразить. К примеру, вызвав домой аниматора: Деда Мороза, Снегурочку или других сказочных героев.

"Сейчас детские утренники у нас практически отпали, а спрос на аниматоров 31 декабря по сравнению с прошлым годом даже вырос, - рассказывает креативный директор одесского агентства детских праздников "Фиеста" Валентина. – Если люди не боятся и зовут нас домой, то мы, конечно, приедем, не смотря на карантин".

Как сообщает Валентина, цена такой услуги 31 декабря у них варьируется от 600 грн за час, до 3500 грн. Все зависит от того, насколько близко непосредственно к 12 ночи вы решили вызвать аниматора.

Аренда дома или фудкорт на улице

Полностью отказываться от шумных новогодних вечеринок не обязательно. К примеру, если это корпоратив, то его можно перенести на середину декабря, до предполагаемой даты локдауна, говорит владелица ивент-компании Art-иллюзион Ирина Жукова:

"Все бронируют даты до 23-го декабря. Если раньше был спрос на мероприятия с большим скоплением людей(от 50 и больше), то сейчас компании стараются заказывать небольшие праздники на 10-20 человек, собираются менеджерским, директорским составом. Часто сильно экономят: если раньше заказывали много шоу-номеров, искали звездных ведущих, то сейчас спрашивают в какой минимальный бюджет можно заказать диджея и ведущего. Из номеров – максимум бумажное шоу".

"Если же ранний корпоратив вам не подходит, или же хотите закатить вечеринку в новогоднюю ночь – выходы тоже есть:

"Часть праздников "уйдут в тень". – отмечает ведущий мероприятий Александр Высоцкий Когда меня спрашивают, есть ли вариант "Б", я советую искать локации, которые нельзя проконтролировать. Это могут быть закрытие загородные арендные дома. Будет кейтеринг, будет тот же праздник, только ресторан на этом не заработает. Также есть вариант праздника под открытым небом, в формате новогодней ярмарки, где можно попить глинтвейна и съесть что-то горячее. Это позволяет чувствовать себя безопасно в условиях коронавируса".

В среднем заказ праздничной программы в этом году обойдется минимум в 15-20 тыс гривен. Это без аренды помещения и банкета.

Праздник онлайн

Во время весеннего локдауна набрали популярности мероприятия онлайн. Через Zoom не только проводили бизнес-встречи, а и дни рождения и даже свадьбы! Провести онлайн новогоднюю вечеринку так же возможно. По сети можно организовать различные интерактивные развлечения: игры, конкурсы. Но, как утверждает Ирина Жукова, такой формат не удобен и совсем не популярен:

"Мероприятия онлайн чаще проводим для детской аудитории, к примеру, мастер-классы. От взрослых запросы тоже есть, люди уточняют, можно ли так организовать. Но потом все-таки перезванивают и заказывают мероприятие оффлайн. Он-лайн праздник – это не совсем удобно. Для людей важно общение глаза в глаза. Пускай люди стали собираться меньшими компаниями, но с гораздо большим удовольствием встречаются лично".

Не в восторге от он-лайн праздника и Александр Высоцкий:

"Люди находятся перед компьютером, в своих обычных стенах, не одеты празднично, у них нет магии передвижения куда-то, нет тактильного контакта, импровизации, непринужденности. Все это – эмоционально нулевое".

К слову, онлайн мероприятие будет стоит практически столько же сколько и оффлайн.

Что именно предусматривает, так называемый, интеллектуальный локдаун, который могут ввести перед праздниками, в правительстве пока не разъяснили. Вероятно, ограничения и не будут такими же жесткими, как весной. Но даже если страну ждет полный локдаун, сфера праздников предлагает множество вариантов, как провести Новый год. Если вы не хотите скучать на диване перед телевизором, то обязательно сможете найти подходящий вариант на любой вкус и кошелек.