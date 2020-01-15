Harley-Davidson и миллионы жены: экс-глава СБУ Грицак впервые обнародовал декларацию

Бывший глава Службы безопасности Украины Василий Грицак впервые обнародовал свою декларацию, которую подал 28 декабря 2019 года, перед увольнением из спецслужбы.

Данные появились на сайте НАПК после того, как законодательно был снят запрет на рассекречивание документов сотрудников СБУ. Примечательно, что Грицак стал первым, кто это сделал.

Так, стало известно, что его жена Ольга владеет квартирой в Киеве площадью 79 кв. м и земельным участком площадью 2135 кв. м в Хотяновке Киевской области. Также она арендует земельный участок площадью 1215 кв. м в той же Хотяновке.

Грицак впервые обнародовал декларацию

Сам Грицак владеет половиной квартиры (94 кв. м) в Киеве. Вторая часть принадлежит его сыну Олегу.

Также Грицак задекларировал нежилое помещение (113 кв. м) в Киеве, которое он арендует.

Ольга и Василий Грицаки задекларировали два земельных участка и жилой дом (413 кв. м) в Петропавловской Борщаговке, которые находятся в "другом праве собственности" у тещи Грицака Зои Мельник.

Кроме того в "другом праве собственности" у Мельник находятся два объекта незавершенного строительства в Петропавловской Борщаговке. Их задекларировала жена Грицака. Владелец этих объектов не обозначен, но при этом указано, что они "принадлежат субъекту декларирования или члену его семьи".

Грицак впервые обнародовал декларацию 24 канал

Среди ценного движимого имущества супруги Грицак задекларировали дорогие марки часов и ювелирные изделия.

Ездит экс-глава СБУ на автомобиле Toyota Land Cruiser (2013 года выпуска) и мотоцикле Harley-Davidson 2008 года.

Ольга Грицак указала как свою собственность грузовые автомобили Volkswagen caddy kasten 2008 года, Mercedes-benz sprinter 416 cdi 2004 года, Volkswagen LT35 2005 года, Mersedes-benz G250D 1991 года, Ford Transit 2012 года, а также легковой Land Rover Rasnge Rover 2012 года.

Также Ольга Грицак владеет ООО Ольвия-1, которое, согласно данным госреестра, занимается оптовой торговлей мясом и мясными изделиями и оптовой торговлей фруктами и овощами. Размер уставного капитала – 300 000 грн.

Грицак задекларировал 865144 грн зарплаты, которую он получил в СБУ. Его жена указала 1620000 грн дохода от продажи движимого имущества. Также Ольга Грицак указала 110215 грн, которые она получила в ООО Ольвия-1 в виде зарплаты и 1872500 грн, которые получила в виде дохода от занятия предпринимательской деятельностью.

Экс-глава СБУ задекларировал $57000, €18000 и 770000 грн наличными, его жена – $45000 и €27000.

На банковских счетах у Грицака лежат 43457 грн, €1649 и $1936. У жены в банке лежат оборотные средства ее компании в размере 1853333 грн.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент Украины Владимир Зеленский показал декларацию, в которую внес 5 млн грн прибыли от студии "Квартал 95".

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