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28 мая • обновлено в 18:19
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Вакарчук опубликовал декларацию: чем владеет нардеп от "Голоса"

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Народный депутат от фракции "Голос" Святослав Вакарчук опубликовал электронной декларацию за 2019 год.

Популярный музыкант задекларировал 2,5 миллиона гривен дивидендов в ООО "Суперсиметрия", а также почти 670 тысяч гривен доходов по вкладу в АО "Райффайзен Банк Аваль". Эта информация обнародована в Едином государственном реестре деклараций.

Вакарчук получил гонораров на 300 тысяч гривен, 44,5 тысячи гривен дохода от отчуждения ценных бумаг и роялти от политической партии "Голос" в размере 6 тысяч гривен. Как депутат Вакарчук заработал за минувший год почти 169,5 тысячи гривен.

Святослав Вакарчук

Святослав Вакарчук

Сожительница Вакарчука Ляля Фонарева задекларировала 250 тысяч гривен от предпринимательской деятельности, 98 тысяч зарплаты и более 475 тысяч прироста средств на счетах в связи управлением денежными активами.

Также у них указано три квартиры в Киеве площадью 68,8 кв.м, 475,8 кв.м и 186,3 кв.м (стоимостью 1 миллион, 5,056 миллиона и 344,4 тысячи гривен соответственно), а также дачный дом площадью 121 кв.м и земельный участок площадью 598 кв.м. в с.Гнидын Бориспольского района Киевской области (стоимостью 752,6 тысяч и 411,3 тысяч гривень соответственно).

Еще Вакарчук владеет одним машиноместом в Киеве, а еще одно указал в платном пользовании. Фонарева же является совладельцем нежилых помещений площадью 34,12 тыс кв.м, а Вакарчук арендует нежилые помещения площадью 120 и 18,1 кв.м.

Также у них есть четыре автомобиля: BMW 528I 2012 года выпуска стоимостью 590,5 тысячи гривен, Range Rover 2015 г.в. стоимостью 3 млн 169 тысячи гривен, BMW G32 640i xDrive 2018 г.в. стоимостью 2 млн 71 тысяча гривен и Renault Laguna 1994 г.в..

Вакарчук и Фонарева

Вакарчук и Фонарева

ivona.bigmir.net

Нардеп задекларировал 3 миллиона 35 тысяч гривен на счету в "Райффайзен Банк Аваль", $12 тысяч в "Bank of America", портфель активов в управлении в швейцарском банке "Banque Pictet & Cie SA" стоимостью $1 миллион 160 тысяч, а также 1993 гривен, $36 и €122 в "ПриватБанке". Наличными Вакарчук хранит 1,8 миллиона гривен, $230 тысяч, €137 тысяч.

Вакарчук и Фонарева являются конечными бенефициарами ООО "Суперсиметрия", ООО "Африка", ООО "Лулу", ООО "Етер", ООО "Дом 911", швейцарской компании "Amber Production AG" и лихтенштейнской "Agate Stiftung".

В собственности политика находиться акции Стахановского завода ферросплавов, который находится на временно оккупированной территории, Мариупольского завода тяжелого машиностроения и швейцарской компании "Amber Production AG".

Вакарчук опубликовал декларацию: чем владеет нардеп от "Голоса"
Вакарчук опубликовал декларацию: чем владеет нардеп от "Голоса"
Вакарчук опубликовал декларацию: чем владеет нардеп от "Голоса"
Вакарчук опубликовал декларацию: чем владеет нардеп от "Голоса"
Вакарчук опубликовал декларацию: чем владеет нардеп от "Голоса"
Вакарчук опубликовал декларацию: чем владеет нардеп от "Голоса"
Вакарчук опубликовал декларацию: чем владеет нардеп от "Голоса"
Вакарчук опубликовал декларацию: чем владеет нардеп от "Голоса"
Вакарчук опубликовал декларацию: чем владеет нардеп от "Голоса"
Вакарчук опубликовал декларацию: чем владеет нардеп от "Голоса"
Вакарчук опубликовал декларацию: чем владеет нардеп от "Голоса"
Вакарчук опубликовал декларацию: чем владеет нардеп от "Голоса"
Вакарчук опубликовал декларацию: чем владеет нардеп от "Голоса"
Вакарчук опубликовал декларацию: чем владеет нардеп от "Голоса"

Как писал OBOZREVATEL, согласно свежим соцопросам, Вакарчуку доверяют 24% украинцев, тогда как не доверяют 61%. При этом в случае выборов президента его поддержали бы всего 2% украинцев.

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Автор
Кирилл Лютый
Персона
Святослав Вакарчук
Место
Украина
Теги
Верховная Рада Украины Партия Вакарчука "Голос"
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Экономика Личные финансы

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