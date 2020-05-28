Вакарчук опубликовал декларацию: чем владеет нардеп от "Голоса"

Народный депутат от фракции "Голос" Святослав Вакарчук опубликовал электронной декларацию за 2019 год.

Популярный музыкант задекларировал 2,5 миллиона гривен дивидендов в ООО "Суперсиметрия", а также почти 670 тысяч гривен доходов по вкладу в АО "Райффайзен Банк Аваль". Эта информация обнародована в Едином государственном реестре деклараций.

Вакарчук получил гонораров на 300 тысяч гривен, 44,5 тысячи гривен дохода от отчуждения ценных бумаг и роялти от политической партии "Голос" в размере 6 тысяч гривен. Как депутат Вакарчук заработал за минувший год почти 169,5 тысячи гривен.

Святослав Вакарчук

Сожительница Вакарчука Ляля Фонарева задекларировала 250 тысяч гривен от предпринимательской деятельности, 98 тысяч зарплаты и более 475 тысяч прироста средств на счетах в связи управлением денежными активами.

Также у них указано три квартиры в Киеве площадью 68,8 кв.м, 475,8 кв.м и 186,3 кв.м (стоимостью 1 миллион, 5,056 миллиона и 344,4 тысячи гривен соответственно), а также дачный дом площадью 121 кв.м и земельный участок площадью 598 кв.м. в с.Гнидын Бориспольского района Киевской области (стоимостью 752,6 тысяч и 411,3 тысяч гривень соответственно).

Еще Вакарчук владеет одним машиноместом в Киеве, а еще одно указал в платном пользовании. Фонарева же является совладельцем нежилых помещений площадью 34,12 тыс кв.м, а Вакарчук арендует нежилые помещения площадью 120 и 18,1 кв.м.

Также у них есть четыре автомобиля: BMW 528I 2012 года выпуска стоимостью 590,5 тысячи гривен, Range Rover 2015 г.в. стоимостью 3 млн 169 тысячи гривен, BMW G32 640i xDrive 2018 г.в. стоимостью 2 млн 71 тысяча гривен и Renault Laguna 1994 г.в..

Вакарчук и Фонарева ivona.bigmir.net

Нардеп задекларировал 3 миллиона 35 тысяч гривен на счету в "Райффайзен Банк Аваль", $12 тысяч в "Bank of America", портфель активов в управлении в швейцарском банке "Banque Pictet & Cie SA" стоимостью $1 миллион 160 тысяч, а также 1993 гривен, $36 и €122 в "ПриватБанке". Наличными Вакарчук хранит 1,8 миллиона гривен, $230 тысяч, €137 тысяч.

Вакарчук и Фонарева являются конечными бенефициарами ООО "Суперсиметрия", ООО "Африка", ООО "Лулу", ООО "Етер", ООО "Дом 911", швейцарской компании "Amber Production AG" и лихтенштейнской "Agate Stiftung".

В собственности политика находиться акции Стахановского завода ферросплавов, который находится на временно оккупированной территории, Мариупольского завода тяжелого машиностроения и швейцарской компании "Amber Production AG".

Как писал OBOZREVATEL, согласно свежим соцопросам, Вакарчуку доверяют 24% украинцев, тогда как не доверяют 61%. При этом в случае выборов президента его поддержали бы всего 2% украинцев.

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