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22 мая • обновлено в 14:59
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В Запорожской области повесился фермер: соседи озвучили версию о потере урожая

5.3т
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В городе Гуляйполе Запорожской области покончил с собой 53-летний фермер. По словам соседей, это его могли толкнуть долги, которые возникли из-за неурожая.

Информацию о ЧП OBOZREVATEL подтвердили в пресс-службе Нацполиции Запорожской области.

Самоубийство фермера в Запорожской области

Самоубийство фермера в Запорожской области

"Заявление в полицию поступило 19 мая от жены фермера о том, что она нашла своего мужа 1967 года рождения повешенным. Смерть не криминального характера, это суицид. Мужчина оставил предсмертную записку в которой указал, что добровольно уходит из жизни. Работники полиции выехали на место, нашли эту записку, других признаков на теле не обнаружили", – сообщили в полиции.

Там уточнили, что не могут рассказать о содержании записки. Местные СМИ, ссылаясь на слова соседей погибшего, сообщили, что на этот шаг предпринимателя мог толкнуть неурожай, который угрожал ему разорением.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Килийском районе Одесской области фермер покончил с собой после того, как потерял из-за засухи весь свой урожай.

В сети появилась информация о том, что под Киевом "обанкротившийся фермер" выбросил на помойку тонны моркови, поскольку якобы не смог продать урожай из-за карантина.

Украинские аграрии могут потерять урожай молодого картофеля, которую из-за карантина придется просто оставить на полях.

Сложная ситуация сложилась в этом году с урожаем в Украине. И дело не только в пандемии, охватившей страну и весь мир. Аномально бесснежная зима и засушливая весна угрожают Украинский повышением цен на хлеб, а аграриям – серьезными потерями.

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Автор
Андрей Довгань
Тема
Глобальное потепление
Место
Украина
Теги
фермерство самоубийство
Экономика Личные финансы

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