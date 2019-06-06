"Пришла женщина, муж насиловал ее дочь": рассказ о суррогатном материнстве в Украине

Украина – одна из немногих стран Европы, где суррогатное материнство разрешено по закону. Объявления с призывом помочь бездетной семье за крупное вознаграждения можно встретить в метро, на столбах и в газетах. Все легально.

И цены у нас в десятки раз ниже, чем, к примеру, в некоторых штатах США. В агентствах для суррогатных мам украинок приводят мужья, свекрови и даже отцы, но чаще приходят сами. Одни женщины зарабатывают ради родных детей, другие просто ищут "легкого" заработка.

Юрист одной из таких фирм рассказал OBOZREVATEL об особенностях своей работы, ценах, страхах и переживаниях.

Как нашел работу

Я юрист. Года три назад пытался найти работу и очень долго ничего не получалось. Оставлял резюме, сам обзванивал вакансии. И тут меня нашли сами. Это было агентство для суррогатных мам. Представления не имел, как это работает. Жена вообще сказала: "Смотри, а то будешь органами торговать". Но все равно попробовал.

Жена вообще сказала: "Смотри, а то будешь органами торговать". Но все равно попробовал

Таких агентств в Украине очень много. Беларусь, Россия, Украина, Казахстан и несколько штатов США конкурируют между собой на одном большом рынке. Все мы предоставляем шанс завести родных детей тем, кто сам не может это сделать. Суррогатное материнство законом разрешено, все легально. Во всяком случае у нас. А во многих странах это не просто незаконно, за это могут даже посадить. Поэтому едут к нам.

Суррогатное материнство

Агентство у нас крупное. Работает несколько десятков человек. И таких много. Моя работа – юридическое оформление процедуры, но и с мамами я общаюсь. Было конечно предвзятое отношение к такой работе. Не то, чтобы я осуждал суррогатное материнство, просто прошло какое-то время, прежде чем понял, как к этому относиться.

Как это работает

Женщины находят объявления в метро, в газетах. Сами звонят. У нас работает горячая линия. Там отвечают на самые простые вопросы и называют основные требования. Берем совершеннолетних, но не старше 38 лет. Можно и старше, но не у нас. Обязательно уже должен быть один ребенок. Если у женщины нет своих детей, такую маму не возьмут

Потенциальная мама проходит консультации врачей, психолога, юриста. Она должна быть совершенно здоровой и без вредных привычек. Бывает так, что незначительные проблемы. Тогда можем сами подлечить или предлагаем женщине вылечиться и вернуться. А бывает такое, что приходят, идут на обследования и находят у себя очень страшные болезни. Рак, например. В Украине почему-то сами очень редко обследуются.

Женщина может получить от 10 до 20 тысяч евро. А те, кому она родит, должны заплатить от 29 до более 40 тысяч евро. Но в эту сумму многое входит. Расходы на питание, проживание, ЭКО – все оплачивается.

Даже если настоящие папа и мама, которые заплатили за суррогатное материнство, не приедут за ребенком, его просто отдадут в детский дом, а не суррогатной маме

Сама суррогатная мама не имеет права быть донором яйцеклетки, потому что тогда это будет ее ребенок. Как только она рожает, у нее сразу забирают младенца. По документам она не родитель. Даже если настоящие папа и мама, которые заплатили за суррогатное материнство, не приедут за ребенком, его просто отдадут в детский дом, а не суррогатной маме.

Кто они – суррогатные мамы

Чаще всего матери-одиночки, которым нужны деньги. Но вообще разные случаи бывали. Приходила к нам девушка модельной внешности. Хорошо одета, даже по телевизору ее где-то показывали. Сказала, просто хочет помочь семье бездетной. Но и от денег, конечно, не отказалась.

Сколько стоит суррогатное материнство

Возмущает, когда мам приводят их мужья. И такое бывает. Причем сами они не работают, а еще и характер свой начинают показывать. Было такое, когда женщину свекровь привела. Разное бывает. Я никому свое отношение не показываю, хотя какие-то случаи потрясают.

Что-то забывается. Но никогда не забуду, как пришла женщина, муж которой насиловал ее дочь с дошкольного возраста. Дочь не рассказывала, но начались проблемы со здоровьем. А когда начали разбираться, нашли причину. И вот женщина чувствовала свою вину, пришла заработать деньги суррогатным материнством, чтобы хоть как-то изменить жизнь дочери. Аж мурашки по коже. Были и другие случаи, но не все могу рассказывать.

Но никогда не забуду, как пришла женщина, муж которой насиловал ее дочь с дошкольного возраста. Дочь не рассказывала, но начались проблемы со здоровьем

Бывают и смешные моменты. Как-то мужик позвонил на горячую линию и очень долго пытался выяснить, сколько мы ему заплатим за его яйцеклетки. Люди разные. За три года уже научился ко всему спокойно относиться.

После родов

Бывает, конечно, что не хотят отдавать ребенка. На моей практике не было такого, но у коллег – да. По закону это невозможно. Мы сразу это объясняем. И такая ситуация странная была. Женщина узнала, что родители назовут ребенка Джоном. Ее это так возмутило. Говорит: "Какой Джон! Я уже выбрала имя – Вадик!". И сразу начала рассказывать, что ребенка не отдаст.

В таких случаях работают уже психологи. Справляются. Ребенок все равно не ее. Если она его заберет из роддома, это будет похищение.

Мамы у меня часто спрашивают: "а что, если настоящие родители умрут?", "а что, если они передумают?". Но такого не бывает. Люди платят большие деньги и всегда забирают своих детей. А если не они, то родственники должны забрать. Ну а если родственников нет, то в детдом. Нужно сразу объяснять, что ребенок ни при каких обстоятельствах с суррогатной мамой не останется.

Кто пользуется услугами агентства

Суррогатных матерей находят в Украине, а обращаются к нам пары из ЕС. Все зависит от того, где рекламируется агентство. Мы в основном в Германии, из Германии и приезжают. Часто бывают однополые пары, но у нас это вообще никак невозможно, даже если бы кто-то сильно захотел помочь, нотариус может оформить документы только тем, кто состоит в браке. А если однополая пара получила свидетельство о браке в Германии, в Украине этот документ недействителен.

Вроде как в России для однополых пар есть какой-то вариант, но я не знаю. Мы просто сразу говорим: помочь ничем не можем, извините.

Суррогатная мама в Украине

Пока не начал работать, даже представления не имел, как много бездетных. Некоторые женщины сразу без матки рождаются. И такое есть. В авариях получают серьезные травмы, или по какой-то причине вообще не могут выносить ребенка. Приезжают и те, кто по 10 лет пробовал зачать и выносить самостоятельно, проходили лечение, но ничего не получалось.

А потом они берут ребенка на руки в роддоме и так плачут. Каждый раз, когда кто-то возмущается, что суррогатное материнство аморально, плохо, хочется привести такого человека и показать счастливую пару. Я уверен, что это правильное дело. И не только богатые пользуются возможностью. Люди берут кредиты, приезжают и платят. Все чтобы завести своего ребенка.

Очень запомнился случай, когда пара с двумя суррогатными мамами пыталась, а ничего не получалось. Мало эмбрионов у них осталось. Еще пару неудачных попыток и своих детей они могли уже никогда не завести. Тогда они согласилась перенести по два эмбриона двум суррогатным мамам. Надеялись, что из четырех хотя бы один приживется. А прижились три! И такое бывает. Они очень обрадовались, благодарили Бога и сразу трех детей и забрали.

О деньгах

Сколько зарабатывает само агентство, сказать сложно. Мы – посредник между мамой, парой и клиникой. Суррогатная мама получает не очень большую часть от общей стоимости. Меньше половины. Но и услуги клиники дорого обходятся. А еще стоит учитывать оплату питания, проживания.

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Деньги женщине выдаются частями. Все сразу никто платить не станет. Последнюю сумму – когда на ребенка оформят документы на выезд за границу. В договоре все сразу прописывается. И разные случаи, осложнения при родах – все должно быть указано.

Желающих стать суррогатными мамами в Украине много. А еще больше желающих завести детей.

От OBOZREVATEL: суррогатное материнство может привести к серьезным психологическим проблемам, а также, как и беременность и роды после естественного оплодотворения, повлиять на здоровье женщины. Также среди агентств, которые занимаются суррогатным материнством, попадаются аферисты и те, кто не обеспечивает женщин необходимой медицинской помощью.

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