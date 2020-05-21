В Украину из России пришла новая мошенническая схема

В Украине в чатах мессенджеров прошли массовые рассылки с рекламой новой мошеннической схемы из России.

Об этом OBOZREVATEL стало известно из жалоб людей. Им предлагают возможность якобы получить 310 тыс. рублей на каждого члена семьи под видом компенсации за НДС.

OBOZREVATEL проверил схему и объясняет, почему это обман.

Предлагают деньги каждому

Сайт, который рекламируют, имеет явные признаки мошенничества. Во-первых, он перебрасывает пользователя на другой веб-адрес. А, во-вторых, ресурс требует ввода конфиденциальных данных человека, а в итоге для якобы получения денег требует заплатить за некие "юридические услуги".

Мошенническая рассылка

Мошенническая рассылка

Как устроена схема

Сначала сайт просит пользователя ввести 6 цифр из номер банковской карточки.

Мошенническая рассылка

Затем перебрасывает пользователя на страницу, которая имитирует поиск по какой-то базе данных.

Мошенническая рассылка

Мошенническая рассылка

Мошенническая рассылка

В итоге ресурс сообщает, что человек может получить огромную сумму – 270 тыс. рублей (около 101 тыс. гривен).

Мошенническая рассылка

Общение в это время идет с некой "юристкой", которая просит заполнить анкету.

Мошенническая рассылка

Во время проверки мы согласились на условия и ввели наши "личные" данные.

Мошенническая рассылка

После этого до получения денег остался один шаг.

Мошенническая рассылка

Мошеннический сайт готов дать нам деньги. Но пользователь сначала должен заплатить 372 рубля (около 140 гривен) за некие "юридические услуги за регистрацию".

Мошенническая рассылка

Понятно, что никакой "компенсации НДС", да еще и на русском ресурсе, пользователь не получит. А вот деньги потеряет.

Как сообщал OBOZREVATEL, мошенники в сети придумали новый способ обмана: доверчивым украинцам "продают души", которые якобы позволят улучшить материальное положение и получить долгожданное благополучие, другим же обещают заплатить 22 тысячи гривен за "продажу самого главного органа".

В Украине разгорелся крупнейший скандал из-за слива в сеть сотен гигабайтов личных данных граждан. Информацию продавали через Telegram-бот, который из-за жалоб закрыли, но на следующей же день работу возобновили.