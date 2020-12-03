"Это ад на земле": в Украине задержали беженца из Китая, его могут отправить "на смерть". Нам удалось пообщаться

В Китае в заключении находится около 1 млн представителей нацменьшинств, заявили послы стран ООН еще в прошлом году. Заключенных держат в специальных лагерях, где их пытаются перевоспитать, и, как говорят сами китайцы, избивают, унижают и заставляют работать за нищенскую плату или вовсе без нее.

Из города-тюрьмы в Поднебесной в Украину сбежал 23-летний Ерсин Еркинулы. После он планировал уехать в Казахстан или в одну их стран ЕС. В итоге же парень попал к пограничникам и сейчас находится под угрозой депортации.

OBOZREVATEL пообщался с парнем и выяснил, что ему грозит и как он попал в Украину.

"Если я вернусь в Китай, меня без суда отправят на 15-20 лет тюрьмы и я, как и сотни и тысячи людей до меня, вскоре умру от побоев", – говорит OBOZREVATEL гражданин Китая.

Еркинулы родом из китайского города-тюрьмы Синьцзян. Больше половины населения здесь – уйгуры и казахи, китайцы же находятся в меньшинстве.

Круглосуточное наблюдение за каждым, отслеживание всех коммуникаций, ограничение связи и современные "центры перевоспитания" (правозащитники называют концлагерями) – привычный атрибут жизни местных жителей.

Ерсин по национальности казах, а по вероисповеданию мусульманин. В Синьцзяне этого достаточно, чтобы в любой момент оказаться на "перевоспитании". Власти рассказывают, что там всего лишь будут обучать китайскому языку, песни, говорит парень. Те, кто вышел из "концлагеря", предпочитают помалкивать. За "длинный язык" могут наказать членов семьи и вернуть на повторное "перевоспитание".

"Женщин унижают, а мужчин избивают до полусмерти. Колют неизвестные препараты и дают таблетки. Это место мучений, страданий. Это ад на земле! Каждый концлагерь отличается друг от друга. По СУАРу (Синьцзян-Уйгурский автономный район, – ред.) есть более 380 концлагерей. Самые страшные из них находятся в Тарбагатайском округе, район Дурбульджин, в самой столице Боро-Тала-Монгольский автономном округе, Боро-Тале, еще в Урумчи, район Дабаньчэн, и в Или-Казахском автономном округе, район Монголкюре", – рассказывает беженец.

Получив паспорт (его выдают только благонадежным) Ерсин решил бежать. Так он оказался в Украине. После планировал въехать на территорию ЕС и попросить убежище в Польше или уехать в Казахстан. Но план его сорвался, украинские правоохранители задержали парня и теперь он оказался под угрозой депортации назад в Китай.

Лидер объединения "Атажұрт еріктілері" Серикжан Бияш, который одним из первых начал говорить о ситуации с ущемлением прав национальных меньшинств в Китае, рассказывает OBOZREVATEL: "лагеря" – современный ГУЛАГ. Мол, Китай остался коммунистическим государством и сохранил худшие его качества. На показ страна демонстрирует успехи, экономический прорыв, достижения во всех сферах, в то время как внутри государства, за большой стеной, создают невыносимые условия, рассказывает правозащитник.

"В этих лагерях заставляют работать без какой-либо зарплаты. Это хуже тюрьмы. Там нечеловеческое отношение. И в лагерях находится около миллиона человек!" – говорит Бияш.

Ерсин три года наблюдал за ситуацией и планировал свой побег из города-тюрьмы. Он видел, как в концлагерь забирают его знакомых, друзей и знал, что такая же участь ждет и его. Теперь же он боится, что его заставят вернуться. "В прошлом году Турция через Таджикистан, дальше через Кашгар, передала Китаю уйгурскую женщину Зайнаткуль, я знаю что она умерла в тюрьме. Если я вернусь, то меня ждет то же самое", – говорит парень.

"Украинская иммиграционная служба выдала мне карту соискателя убежища, но еще не дала мне свободы. Меня продолжают держать под стражей. Я не преступник. Я беженец", – рассказывает молодой человек.

Политический беженец Иса Ботагоз, которая находится в Швеции, рассказывает OBOZREVATEL: в ЕС достаточно быть представителем нацменьшинства и приехать из Китая, чтобы получить убежище. Если бы Ерсина задержали не в Украине, а, например, в Польше, возможно, у него бы не было таких проблем.

"Это типичная история. Из Китая бегут так, как могут. Пытаются добраться в страну, которая готова предоставить убежище..." – рассказывает Иса.

Ботагоз уверена: Украина, которая стремится стать частью ЕС, также должна соблюдать права беженцев (более того, это предусмотрено и подписанными с международными организациями соглашениями). Теперь же, по словам Иса, если Украина депортирует Ерсина, отправив его на верное заключение или даже смерть, это может стать международным скандалом.

Сейчас модой человек находится в заключении. Мобильным телефоном он может пользоваться всего несколько часов в день. Он не знает ни русского, ни украинского, ни английского языков. Помогают ему такие же беженцы из Китая, которые сейчас разбросаны по всему миру. Также оказывает поддержку миссия ООН в Украине.

Ерсин мечтает получить легальный статус и помогать таким же беженцам, как и он. Собственную семью в Китае, вероятно, он уже никогда не увидит. Они перестали выходить с ним на связь, а само общение со сбежавшим из города-тюрьмы родственником может им навредить.