Суд визнав протиправними дії всіх міністерств, які відповідали за формування "споживчого кошику" та фактично перезатверджували соціальні стандарти зразка 2000 року. Чи буде це підставою для перегляду прожиткового мінімуму? - Ред.

Я вважаю, що в Україні у цьому питанні робиться безлад. Потрібно визначити якусь одну величину, яка би відповідала потребам людини і визначала соціальний стандарт.

У нас зараз діє три види прожиткових мінімуми. Один затверджується Верховною Радою. Він з 1 січня 2018 року складає в середньому 1700 грн. Є фактичний прожитковий мінімум, який рахується Міністерством соціальної політики, виходячи із фактичного рівня цін і складає у березні поточного року 3215 грн на одну особу (з урахуванням суми обов’язкових платежів – 4 126 грн). Є ще рівень забезпечення прожиткового мінімуму, який теж встановлюється законом про державний бюджет у процентах до затвердженого, виходячи з якого рахують різні види соціальних виплат і допомог, зокрема, державної допомоги малозабезпеченим сім’ям. .

Взагалі ситуація парадоксальна, тому що по теорії прожитковий мінімум має забезпечити мінімальне нормальне функціонування людини: дитини, щоб вона розвивалась, людини працездатного віку, щоб вона могла працювати і компенсувати затрачені сили на роботу. То який з них є дійсно прожитковим і що він забезпечує?

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Звичайно, сам прожитковий мінімум повинен рахуватися, виходячи з набору продовольчих і непродовольчих товарів і послуг, який затверджується Кабінетом Міністрів. Тому якщо судом було прийнято рішення щодо неправомірності дій по затвердженню цього набору, то це має потягнути за собою відповідні рішення Кабінету міністрів як щодо набору, так і щодо перегляду його вартісної величини.

Чи прийме Кабінет міністрів таке рішення чи ні - це вже питання взаємовідносин між судовою і виконавчою гілками влади. Він може проігнорувати рішення, може нічого не прийняти, може розпочати довгу дискусію з цього приводу. Це судове рішення нібито і прийнято, але Кабінет міністрів чи Міністерство соціальної політики може подати на нього апеляцію.

Але на цей рік рівень прожиткового мінімуму вже затверджено. Його зміна повинна тягнути за собою зміни мінімального розміру пенсій, допомог, соціальних виплат - їх дуже багато, і тоді треба все це змінювати. Це і допомоги сім’ям з дітьми, і виплати по безробіттю, і податкові соціальні пільги, і т.д. Це одразу прямо впливає на показники бюджету.. Звичайно, будуть додаткові видатки бюджету.

Я вважаю, що в Україні у цьому питанні робиться безлад. Потрібно визначити якусь одну величину, яка би відповідала потребам людини.

Варто в цьому навести порядок. Для тих же західних країн соціальні питання під час складання бюджету знаходяться на першому місці і є захищеними, а в нас часто за рахунок скорочення соціальних виплат уряд вирішує якісь інші питання. А ці питання, які прямо впливають на якість людського розвитку , знаходяться на другому, третьому чи ще якомусь місці. Тому слід вітати будь-які зусилля щодо встановлення прозорого і зрозумілого для громадськості механізму встановлення як набору продуктів, товарів і послуг, так і обчислення на їх основі, вартісної величини прожиткового мінімуму.