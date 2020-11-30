В Украине могут запретить часть сигарет: какие под угрозой

В Украине предлагают запретить производство и оборот табачных изделий, содержащих вкусо-ароматические добавки. Впрочем, табакопроизводителей дают два года для того, чтобы приспособиться к новым ограничениям.

Об этом говорится в законопроектах №4358-2 и 4358-3, которые зарегистрировали в Верховной Раде нардепы от фракции "Слуга народа" 26 ноября. Указанные документы разработаны с целью имплементации в национальное законодательство Директивы 2014/40 / ЕС, которая была одобрена Европейским и украинским парламентами 3 апреля 2014.

Что предусматривает Директива:

сигареты разделят на типы в зависимости от способа их потребления (табачные изделия для курения, бездымные табачные изделия, новейшие табачные изделия);

уменьшение допустимых норм содержания никотина, смолы и монооксида углерода;

вводит отчетность об ингредиентах и добавок к табачным изделиям.

вводит определение и регулирование электронных сигарет, заправочных контейнеров и травяных изделий для курения, которое сейчас отсутствует в украинском законодательстве.

Так, законопроект №4358-2 авторства нардепа Ивана Шинкаренко предлагает обязать производителей или импортеров табачных изделий ежегодно, не позднее 1 февраля года, в электронном виде предоставлять информацию о табачных изделиях, которые будут продавать на таможенной территории Украины. А именно производители должны сообщать: о перечне всех ингредиентов и их количестве; об уровне выбросов смолы, никотина, монооксида углерода в дыме сигарет; о других выбросы и их предельные уровни в случае их наличия и тому подобное. А центральный орган исполнительной совета, регулирующего это направление, имеет обнародовать предоставленную информацию на своем официальном сайте.

В документе говорится и о запретов в производства (кроме производства для экспорта), оптовой и розничной торговли и импорта в Украину следующей продукции:

табака для перорального применения;

сигарет, в которых показатели содержания никотина, смолы и монооксида углерода в дыме одной сигареты превышают: никотина 1,0 мг, смолы – 10 мг, монооксида углерода – 10 мг

табачных изделий, на упаковке которых отсутствуют определенные действующим законодательством медицинские предупреждения;

сигарет и табака для самокруток с характерным запахом и/или вкусом;

табачных изделий, содержащих витамины или другие добавки, которые вводят в заблуждение потребителей относительно якобы их пользы или приводит к уменьшению рисков для здоровья;

кофеина или таурина или других добавок, которые ассоциируются с энергичностью и / или жизненной силой и имеют свойства делать выбросы цветными и тому подобное;

сигарет и табака для самокруток, содержащих вкусо-ароматические добавки в любых компонентах, таких как фильтры, бумага, упаковка, капсулы, или имеют какие-либо технические характеристики, позволяющие изменять запах или вкус соответствующих табачных изделий или интенсивность дыма

сигарет и табака для самокруток, фильтры, бумага или капсулы которых содержат табак или никотин;

табачных изделий с использованием на их упаковке или на самих табачных изделиях определенных элементов или признаков (тексты, символы, названия, торговые марки, образные или другие признаки) и др.

Кроме того, предлагается запретить рекламу электронных сигарет и заправочных контейнеров на радио, телевидении, в средствах наружной рекламы и Интернете (кроме сайтов для совершеннолетних лиц, где есть предварительная идентификация возраста пользователей).

Чтобы национальные производители подготовились к внедрению новых требований, соответствующий закон предлагается ввести в действие через 2 года со дня его опубликования.

На рассмотрение Совета представлен другой альтернативный законопроект № 4358-3, автором которого является нардеп от фракции "Слуга народа" Вадим Галайчук. Этот документ предлагает:

унифицировать терминологию по табачным изделиям, в том числе ввести новые сроки;

урегулировать вопрос ингредиентов и выбросов табачных изделий и сопутствующих изделий, включая предельные уровни выбросов смолы, никотина и монооксида углерода для сигарет, а также предусмотреть связанные с ними обязательства производителей и импортеров по представлению отчетности;

усовершенствовать маркировку и требования к упаковке дисков табачных изделий и сопутствующих изделий, включая медицинские предупреждения о вреде для здоровья;

ввести регулирование для новейших табачных изделий, бездымных табачных изделий, сопутствующих изделий (электронных сигарет, заправочных контейнеров, травяных изделий для курения);

установить запрет на производства и оборота табачных изделий и сопутствующих изделий, в частности, табачных изделий для перорального применения, сигарет и табака для самокрутки с характерным ароматом и / или вкусом, табачных изделий, содержащих запрещенные добавки;

распространить положения о запрете рекламы и спонсорства на сопутствующие изделия.

При этом автор законопроекту предлагает отсрочить его внедрение на 2 года с момента вступления в силу. "Такой подход соответствует подходу, который был заложен в Директиве от 3 апреля 2014 2014/40 / ЕС, положения которой были введены в действие с 20 мая 2016 года", – говорится в пояснительной записке. При этом предусмотрено, что производители и импортеры электронных сигарет, заправочных контейнеров и жидкостей для е-сигарет, которые были введены в обращение до начала действия закона, обязаны подать соответствующее сообщение в течение шести месяцев после его внедрения.

Напомним, 10 ноября 2020 группа нардепов от "Слуги народа" зарегистрировала в Верховной Раде законопроект №4358. Им, в частности, предлагают запретить рекламу и спонсорство электронных сигарет и их заменителей в сети Интернет, внедрить медицинские предупреждения на упаковках такой продукции. Также предложено запретить продажу всех без исключения табачных изделий, электронных сигарет лицам до 21 лет и тому подобное.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине сигареты за неполный 2020 уже подорожали в среднем на 10 грн. В то же время в Верховной Раде заявляют об очередном повышении цен на табачные изделия в 2021 году. Так, пачка премиум-класса может вырасти в цене еще на 12 грн.