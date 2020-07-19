В Украине значительно подорожает доллар: аналитики рассказали, сколько заплатят украинцы

В Украине курс доллара в ближайшую неделю может вырасти на 40-50 копеек. Несмотря на то, что главой НБУ назначили опытного банкира, участники рынка все еще сохраняют негативные настроения, покупают больше валюты и не спешат продавать гривню.

О том, как и почему изменится курс доллара в ближайшее время – читайте в материале OBOZREVATEL.

Рынок ждет новой регуляции, а доллар из-за волнения подорожает

Украинская гривня после скачка на фоне увольнения главы НБУ перешла в новый диапазон и, кажется, в ближайшее время не собирается переходить к укреплению. Опрошенные аналитики уверены: доллар будет только дорожать.

К концу июля американская валюта может стоить около 27,7 грн/$, уверен старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб. По его оценкам гривня может потерять около 50 копеек, что можно считать ощутимой девальвацией за такой короткий период времени.

Одна из причин такой девальвации, добавляет аналитик, это страх перед новой политикой Национального банка под руководством назначенного на днях Кирилла Шевченко. В Раде он заявил, что будет сохранять финансовую стабильность, но при этом пообещал создать фундамент для экономического развития. Означает ли это, что он пойдет на ускорение инфляции и девальвации гривни для увеличения выручек и экспортной прибыли бизнеса, неизвестно.

Доллар в Украине подорожает НБУ

"Пока рынок оценивает это назначение негативно для гривны, курс доллара поднялся до уровней начала апреля. Для понимания среднесрочных перспектив сегодняшних заявлений нового главы НБУ мало, надо будет дождаться его первых значимых для валютного рынка действий на этом посту", – рассказывает Иосуб.

С таким утверждением соглашается и руководитель отдела аналитики Forex Club Андрей Шевчишин. "Рынок ожидает девальвации гривни, что будет стимулировать экспортеров. С ростом инфляции и девальвации гривни повысятся и бюджетные поступления. Соотвественно, рынок отыгрывает новые планы регулятора снижением курса", – рассказывает аналитик.

По его оценкам, в ближайшее время гривня продолжит девальвировать и может опуститься до уровня 27,4-27,5 грн/$. В целом, рынок перешел в новый торговый диапазон – 27-27,5 грн/$.

На что может повлиять подорожание доллара

Как уже писал OBOZREVATEL, в Украине примерно четверть потребительской корзины зависит от импорта. Следом за подорожанием доллара, примерно через одну-две недели, начнут расти и цены на импортные товары: технику, одежду и даже продукты питания.

При подорожании доллара на 10 копеек бензин может вырасти в цене на 7 копеек (а при росте до 27,7 грн/$ на 35 копеек). Правда, такой рост произойдет с опозданием в несколько недель.

Также от валюты зависит стоимость газа, а после подорожания голубого топлива вырастут в цене отопление и горячая вода. От валюты зависит и большая часть продуктов питания. К примеру, килограмм бананов в супермаркетах в среднем стоит $ 1,2. Если сейчас это 31,5 грн, то к концу следующего года – 33,24 грн за килограмм.

Стоит покупать валюту?

Скупать валюту в любом случае не нужно. Если у вас намечается крупная покупка, лучше всего покупать небольшими порциями раз в месяц. При этом большую часть средств необходимо покупать летом, а к концу года, когда курс традиционно растет, объемы покупок можно снизить.

"Даже опытные игроки на рынке не всегда могут заработать на валютных операциях. Я бы не советовал пытаться получить прибыль на обмене валют. Нужно рассматривать валюту как средство сбережения средств или накопления на будущую покупку. При этом лучше сразу покупать несколько валют: доллар, евро, иены, например", – рассказывает Мазуренко.

Есть три основных правила, как правильно покупать валюту. Важно при этом определиться с целью.

Если откладывать на конкретную покупку. В таком случае правильно собирать в той валюте, в которой будете тратить деньги. Например, если копить на поездку в Рим, лучше всего покупать евро. Если же вы планируете покупать машину, цена которой фиксирована в долларах, лучше всего сразу копить американскую валюту.

Если копить на "черный день". В таком случае стоит сразу приобретать три разных валюты. Например, доллары, евро и юани. Такая корзина позволит диверсифицировать (разделить) риски. Это главный принцип.

Также нельзя покупать деньги сразу. Лучше всего делать это небольшими порциями раз в месяц. При этом большую часть средств необходимо покупать ближе к лету, а к концу года, когда курс традиционно растет, объемы покупок можно снизить.