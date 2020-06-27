В Украине значительно изменилась ситуация на рынке труда, – Кабмин

В Украине с начала июня происходит стабилизация на рынке труда. По оценкам Кабмина, программа по компенсации безработицы для малого и среднего бизнеса позволила сохранить 241 тыс. рабочих мест.

Об этом на своей странице Facebook заявил премьер-министр Денис Шмыгаль. "Госслужба занятости за карантин помогла найти работу 156 тысячам человек. Положительные результаты дает и введена в начале мая Правительственная программа помощи по частичной безработице для МСБ. После запуска программы в начале мая было подано 155 000 заявок, в результате чего удалось сохранить рабочие места для 241 000 работников", – заявил премьер.

В Украине активизируется рынок труда, заявил Шмыгаль facebook.com/dshmyhal

Отметим, в разгар карантина около 2 млн человек временно остались без зарплаты в Украине. Это сотрудники тех сфер, которые вынуждены были временно закрыться, а своих сотрудников отправить в неоплачиваемый отпуск, рассказывает старший научный сотрудник Института демографии и социсследований Лидия Ткаченко.

Примерно 600 тыс. предприятий на время карантина остановили свою работу. Это не только кафе и рестораны, но и вся сфера услуг, ивент-компании, туристические фирмы, рынки, салоны красоты и т.д. Такая же ситуация в большинстве стран мира. Но если, к примеру, американцы могут рассчитывать на существенные денежные выплаты и финансовую поддержку от государства, у Украины денег на это нет. Кроме того, часть украинцев работала в тени и вообще ни на что претендовать не могут. 75 процентам сбережений хватит аж на месяц (результаты опроса "Нью-имидж маркетинг групп совместно с Zn.ua").

Как сообщал OBOZREVATEL, Кабинет министров 27 декабря утвердил и передал на рассмотрение Верховной Рады законопроект об изменениях в Трудовой кодекс (КЗоТ). В нем сохраняются базовые социальные гарантии в сфере труда, но работодателям дадут больше возможностей для увольнения сотрудников.

В президентской партии "Слуга народа", аргументируя необходимость принятия нового КЗоТ, заявили, что в Украине "права наемных работников защищены даже больше, чем этого хотят сами работники".