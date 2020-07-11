В Украине запустят нулевую декларацию: кто должен заполнить и какой налог заплатить

В Украине "Слуги народа" разрабатывают модель налоговой амнистии. Всем предложат заполнить нулевую декларацию и указать любое незадекларированное имущество, деньги и недвижимость. Заплатив небольшой налог, можно будет избежать какого-либо наказания за заработок "в тени".

О том, как будет работать новшество и кого оно коснется – читайте в материале OBOZREVATEL.

Как и для кого проведут амнистию

Налоговую амнистию уже провели в Аргентине, Бразилии, Индонезии, Италии. В этих странах долгое время процветала теневая экономика. Гражданам предложили узаконить все, что заработали без уплаты налогов, но при этом отдать государству несколько процентов.

К примеру, в Индонезии, зависимо от того, возвращали ли деньги в страну (если актив находился за границей) и как быстро легализовали имущество, нужно было платить от 2 до 10%.

В Украине уровень теневой экономики до сих пор самый высокий в Европе. Об амнистии говорят уже несколько лет, ее обещал внедрить президент Владимир Зеленский еще во время предвыборной кампании. Нардепы уже наработали проект амнистии, детали которого все еще обсуждаются.

Законодатели предлагают установить ставку от 2,5% (если деньги тратили на покупку государственных ценных бумаг) до 10% (за все имущество, кроме недвижимости, авто, прав интеллектуальной собственности).

В каком виде могут запустить нулевую декларацию:

доход до 100 тыс. грн будет амнистироваться автоматически и без уплаты налогов;

амнистировать нельзя деньги, полученные коррупционным или преступным путем, то есть легализовать можно только неучтенную прибыль, зарплаты в конверте, заработанное в "теневом секторе", но не украденное;

с недвижимости, валюты, прав интеллектуальной собственности, прав на имущество юрлиц, авто нужно будет заплатить налог 5%;

со всей остальной собственности придется заплатить налог 10%;

если деньги потратили на покупку ОВГЗ, то заплатить придется налог 2,5%;

все легализованные деньги нужно положить в банк как минимум на год;

декларации будут заполняться добровольно, а поданную информацию нельзя использовать для того, чтобы привлечь налогоплательщика к ответственности.

В Украине запустят налоговую амнистию Pixabay

Управляющий партнёр Baker Tilly Ukraine Александр Почкун уверен, что налоговая амнистия в Украине необходима, тем более с учетом, что бизнес обязали декларировать контролируемые иностранные компании.

"Многие украинские предприятия структурированы через иностранные юрисдикции. Часто это делают не для налоговой оптимизации, а для того, чтобы все споры проходили в иностранной юрисдикции. В цивилизованных судах отстаивать свои права проще. Не всегда это можно сделать просто и открыто. Это делали через дарения, номинальных директоров и так далее. Сейчас компаниям, собственникам надо декларировать свои права владения. И здесь возникает вопрос возможности регуляторного давления на декларанта", – пояснил в комментарии OBOZREVATEL Почкун.

"Прощение" будет происходить только один раз. Уже во второй декларации, если расходы не будут соответствовать материальному положению, в ГНС могут поинтересоваться, где взяли деньги и как это отображено в декларации.

Риски и условия: как должна работать амнистия в Украине

По мнению Почкуна, налоговую амнистию нельзя вводить для чиновников, которые не имели возможности легально заработать дорогостоящее имущество. Также нужен жесткий контроль: те, кто откажется добровольно декларировать теневой доход, должны понести ответственность.

"Если бизнес будет понимать, что он может, как и раньше, не декларировать, скрывать и не платить, он будет это делать. Второе важное условие: должно быть доверие к государству. Если бизнес будет думать, что завтра могут кардинально поменять правила, налоги простят, но следом придет прокуратура – декларировать ничего не будут", – рассказывает финансовый аналитик Владимир Мазуренко.

С таким же мнение соглашается и Александр Почкун: государство должно гарантировать, что не будет преследовать за раскрытие. "У нас уже была попытка налоговой амнистии, многие компании задекларировали, налоговая к ним претензий не имела, но следом пришли СБУ, ГПУ и так далее. Амнистия предполагает соблюдение законов. Если государство возьмет на себя роль контроля за соблюдением прав, тогда это будет работать", – добавляет эксперт.

Успешная налоговая амнистия может позволить Украине вернуть в страну активы из-за границы и пополнить бюджет на миллиарды гривен. При этом важно, чтобы вместе с нулевой декларацией улучшили и контроль за теми, кто откажется легализовать имущество.