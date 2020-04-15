В Украине запретят оплачивать коммуналку онлайн? В НБУ опровергли фейк

Национальный банк Украины опроверг информацию в СМИ о запрете оплаты коммунальных услуг и совершения денежных переводов в режиме онлайн.

С 28 апреля устанавливаются новые требования к информации о плательщике и получателе, которая должна сопровождать перевод средств, однако это не касается вышеперечисленных пунктов, сообщается на сайте регулятора.

"Несколько средств массовой информации распространили ложную информацию, что с 28 апреля этого года будут остановлены платежные системы. И, как якобы следствие, осуществить обычные операции – оплатить коммунальные услуги, осуществить денежные переводы, оплатить товары/услуги – будет невозможно. Это не соответствует действительности", – подчеркнули в НБУ.

Регулятор обратил внимание, что законом предусмотрены два основных требования: осуществлять идентификацию и верификацию плательщика; сопровождать перевод средств перечнем данных о плательщике и получателе.

Но эти требования не распространяются на:

оплату коммунальных услуг, налогов, штрафов и других обязательных сборов и платежей;

оплату кредитов в сумме до 30 тысяч гривен;

переводы для оплаты товаров и услуг с помощью платежной карты (или другого электронного платежного средства);

денежные переводы в пределах Украины в сумме до 5 тысяч гривен;

снятие средств с личного счета.

Как сообщал OBOZREVATEL, после введения карантина в Украине появилось множество фейков, связанных с оплатой коммунальных услуг: якобы за них можно будет не платить два месяца.