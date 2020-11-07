В Украине за долги могут арестовать квартиру: в Минюсте рассказали, как действовать

В Украине у должника в порядке обеспечения иска или в рамках исполнительного производства часто накладывается арест на дома и квартиры. В случае же окончания исполнительного производства он должен быть снят.

Об этом в своем разъяснении на странице Facebook сообщило Министерство юстиции. Если же долг не вернут, то через суд можно забрать право собственности на это имущество.

В случае принятия судом решения о снятии ареста с имущества – он снимается по постановлению исполнителя не позднее следующего дня, когда ему стало известно о таких обстоятельствах.

При этом:

Исполнитель обязан снять арест со счета должника не позднее следующего рабочего дня со дня поступления от банка документов, подтверждающих, что на средства, находящиеся на счете, запрещено обращать взыскание согласно Закону "Об исполнительном производстве".

С имущества должника может быть снят арест по постановлению начальника соответствующего отдела государственной исполнительной службы, которому непосредственно подчинен государственный исполнитель, если выявлены нарушения порядка наложения ареста.

При наличии письменного заключения эксперта, субъекта оценочной деятельности, предприятия о невозможности или нецелесообразности реализации арестованного имущества должника в связи со значительной степенью его износа, повреждения или в случае если расходы, связанные с обращением в такое имущество взыскания, превышают денежную сумму, за которую оно может быть реализовано, арест с имущества должника может быть снят по постановлению исполнителя.

"Во всех других случаях арест с имущества или средств может быть снят по решению суда. Указанные в настоящей статье постановления могут быть обжалованы сторонами в порядке, установленном законом".

Как сообщал OBOZREVATEL, украинцев, которые имеют долги за коммунальные услуги, депутаты хотят лишить права управлять авто, выезжать за границу, пользоваться оружием и ходить на охоту.