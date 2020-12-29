В Украине взлетят цены на сигареты и появятся новые правила: сколько будет стоить пачка

В Украине пачка сигарет в 2021 году может подорожать на 8-12 грн. При этом любителям IQOS придется столкнутся с резким ростом цен на хитсы (стики с табаком, которые бывают разных вкусов). Кроме того, в будущем могут полностью отменить сигареты с ароматизаторами и запретить продавать табачные изделия тем, кто не достиг 21 года.

Подробнее о том, что ждет курильщиков в следующем году, читайте в материале OBOZREVATEL.

Сколько будет стоить пачка сигарет в 2021-м?

Ежегодно в Украине на 20% повышают акциз на сигареты. Это решение приняли еще несколько лет назад для того, чтобы выполнить директиву ЕС (если кратко, наши акцизы не могут быть меньше, чем европейские). Постепенно стоимость одной пачки достигнет 100 грн.

В следующем году средняя цена составит:

пачка украинских сигарет – подорожание на 7,9 грн до 49,4 грн;

сигареты среднего класса – на 8,9 грн до 57,8 грн;

сигареты премиум-класса – на 12,1 грн до 66,8 грн.

По подсчетам OBOZREVATEL, повышение акциза приведет к тому, что средняя стоимость украинских сигарет приблизится к отметке в 50 грн. При этом цена импортной пачки премиум-класса вырастет почти до 66,8 грн.

Еще одно важное новшество: подорожают также и сигареты (хитсы) для IQOS и жидкости для электронных сигарет. Эксперт организации "Жизнь", которая борется с распространением курения в Украине, Дмитрий Купира напоминает: в этом году с одной сигареты для IQOS платят только 34 копейки налогов. Но Верховная Рада решила сравнить акцизы на все сигареты, в результате налоговая нагрузка на один хитс составит уже 1,45 грн.

Таким образом, если составляющие в цене не изменятся, пачка хитсов может вырасти в цене примерно на 22 грн (до 77 грн).

"Акцизы действительно помогают снизить потребление сигарет. Это видно и по статистическим данным. По поводу доходов бюджета: мы имеем результаты исследования Киевской школы экономики. Они подсчитали, что согласно с теми ставками, которые заработают с 2021 года, Украина получит акциз от сигарет с электронным элементом нагревания в размере 7 млрд грн. Для понимания, в 2019-м было до 1 млрд грн", – говорит Купира.

Благодаря повышению акцизов количество курильщиков снижается, а налоговые поступления растут. К примеру, только за 10 месяцев текущего года показатели всего 2019-го по объемам собранного с сигарет акциза уже достигнуты.

Лобби курильщиков против очередных новшеств

В комментарии OBOZREVATEL глава комитета по вопросам здравоохранения Михаил Радуцкий отметил: новые требования касательно продажи сигарет (так называемые неценовые ограничения) на данный момент в Раде не поддерживают. Поэтому документ разработали, но до сих пор не приняли.

Дмитрий Купира считает, что шансы на принятие законопроекта №4358 есть в 2021 году.

Документ предполагает:

Увеличение картинки с медицинским предупреждением с 50 до 65% пачки . При этом картинка будет не на одной стороне, как сейчас, а на обеих.

Запрет ароматизированных сигарет и жидкостей . Сигареты с ментоловым, фруктовым и пр. вкусами продавать будет нельзя.

Повышение минимального возраста для продажи сигарет с 18 до 21 года. Кроме того, введут требования для точек продажи табачных изделий (их не смогут подсвечивать и наряжать).

Местным властям разрешат вводить свободные от курения зоны, запретят делать курилки на рабочих и в общественных местах.

Указанные нормы, как и повышение акцизов на сигареты, отображены в Европейской директиве. Но если подорожание сигарет было условием для подписания Ассоциации с ЕС, то на принятии дополнительных правил европейцы не настаивают.

И это просто объяснить: ЕС много лет был и до сих пор является серым рынком для распространения контрабандных сигарет из Украины. Если там пачка сигарет может стоить 150 грн, то в Украине примерно в три раза меньше. В результате жители пограничных населенных пунктов перевозили в соседнее государство целые сумки с сигаретами, перепродавали их и зарабатывали на этом сверхприбыль. Так же поступали и недобросовестные компании.

А если сигареты в Украине будут стоить столько же, сколько и в ЕС, доставлять их контрабандой станет не выгодно. Даже сильное табачное лобби в Украине не смогло перебороть решение повысить акцизы. Это пришлось сделать, чтобы получить долгожданный безвиз и подписать соглашение об Ассоциации. А вот за другие ограничения, которые, в том числе предусмотрены законопроектом №4358, придется побороться.