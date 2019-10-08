В Украине взлетят долги за коммуналку: эксперты объяснили, почему

Украинцы активно выплачивают долги по коммуналке. Так люди стараются не потерять право на субсидии в новом отопительном сезоне. Но проблемы могут возникнуть у тех, кому льготы не дадут.

По данным Госстата, с января по август украинские семьи потребили всех видов комуслуг почти на 87,5 млрд грн, а заплатили за них 91,2 млрд грн, или на 4,2% больше, сообщает "Сегодня". Переплату объясняют тем, что население погашает долги предыдущих периодов – прежде всего те, кто претендует на получение субсидий, так как неплательщикам госпомощь не назначат.

Лучше всего жители погашают долги за природный газ, горячую воду и электричество. Издание пишет, что в первую очередь оплачиваются те комуслуги, которые проще всего отключить при наличии долга: это электроэнергия и газ в частном секторе, где он используется для отопления домов.

При этом эксперты прогнозируют, что зимой долги снова будут рости. В первую очередь у тех семей, у которых не будет субсидии.

"Жильцы, не получающие субсидии, будут оплачивать коммуналку, если расходы на нее не превысят 20% семейного бюджета. Также с началом отопительного сезона (в октябре) задолженность опять будет увеличиваться, а по его окончании (в апреле) люди будут постепенно гасить накопившиеся за зиму долги", – считает член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

Также есть мнение, что задолженность у одних потребителей в итоге может повлиять и на всех остальных.

"Зимой опять начнется рост долгов, что повлияет на качество услуг, предоставляемых коммунальными службами: горячая вода может стать теплой, а в квартирах снизится температура. Но ждать "коммунального апокалипсиса" в масштабах страны не стоит", – цитирует издание слова эксперта по вопросам ЖКХ Украинского института анализа и менеджмента политики Андрея Никончука.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине с 1 октября 2019-го всем субсидиантам должны пересчитать скидку с учетом расходов на отопление. Правда, помощь от государства смогут получить далеко не все. Более того, уже вскоре полноценно запустится верификация (проверка), и тогда отдельным семьям не только не дадут денег на коммуналку, но и заберут то, что они ранее получали с нарушениями.

Также 5 октября стало известно, что в Украине не стоит ждать снижения коммунальных тарифов, поскольку правительство выступает за внедрение рыночных цен на энергоресурсы.

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