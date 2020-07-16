В Украине выросли больничные и декретные выплаты

С началу 2020 года средний размер выплат по больничным в Украине вырос на 19%, а пособие по беременности выросло почти на 16%.

Об этом сообщили на сайте Фонда социального страхования в четверг, 16 июля.

"По итогам первого полугодия среднедневной размер пособия по временной потере трудоспособности для всех работающих, составил 321,23 гривни – это на 51,57 гривни, или 19,1% больше, чем за тот же период 2019 года", – говорится в сообщении.

Среднедневной размер пособия по беременности и родам по сравнению с прошлым годом вырос на 15,8% – с 241,72 гривен до 279,8 гривен.

Помощь по беременности и родам предоставляется в размере 100% средней заработной платы застрахованного лица. Размер пособия по временной потере трудоспособности зависит от продолжительности страхового стажа и составляет 50% средней заработной платы (если стаж не превышает 3 лет), 60% (при стаже от 3 до 5 лет), 70% (от 5 до 8 лет) и 100 % (если стаж – более 8 лет или при наличии льгот в соответствии с законодательством).

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине с 1 июля 2020 повысили прожиточный минимум (ПМ). Это повлияет на размер других социальных выплат.

В Украине в ближайшее время будет введен электронный больничный лист.