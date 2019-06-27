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В Украине выросла средняя зарплата: сколько, кому и где больше платят

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В Украине в мае средняя зарплата составила 10239 грн, что свидетельствует о приросте +17,35% за год.

Как сообщил в Facebook экономист, управляющий частным инвестиционным фондом на фондовом рынке США Владимир Компаниец, прирост реальной средней зарплаты с учетом инфляции составил 7% в год.

Самые высокие средние зарплаты зафиксированы в таких регионах:

1) Киев - 15157 грн

2) Донецкая обл. - 11391 грн

3) Киевская обл. - 10776 грн

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Наибольшая средняя зарплата по видам экономической деятельности:

1) Финансовая и страховая деятельность - 18888 грн

2) Информация и телекоммуникации - 17 120 грн

3) Государственное управление и оборона; обязательное социальное страхование - 13 850 грн

В то же время самые низкие показатели зафиксированы в таких видах деятельности:

1) Временное размещения и организация питание - 6773 грн

2) Здравоохранение и предоставления социальной помощи - 6915 грн

3) Образование - 8035 грн.

В Украине выросла средняя зарплата: сколько, кому и где больше платят
В Украине выросла средняя зарплата: сколько, кому и где больше платят
В Украине выросла средняя зарплата: сколько, кому и где больше платят

Как сообщал OBOZREVATEL, в частном секторе средние зарплаты выросли до 440 долларов (11,6 тыс. грн). Следующим шагом правительства будет сбалансирование доходов украинских семей.

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Персона
Владимир Компаниец
Место
Украина
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