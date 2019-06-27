В Украине выросла средняя зарплата: сколько, кому и где больше платят

В Украине в мае средняя зарплата составила 10239 грн, что свидетельствует о приросте +17,35% за год.
Как сообщил в Facebook экономист, управляющий частным инвестиционным фондом на фондовом рынке США Владимир Компаниец, прирост реальной средней зарплаты с учетом инфляции составил 7% в год.
Самые высокие средние зарплаты зафиксированы в таких регионах:
1) Киев - 15157 грн
2) Донецкая обл. - 11391 грн
3) Киевская обл. - 10776 грн
Наибольшая средняя зарплата по видам экономической деятельности:
1) Финансовая и страховая деятельность - 18888 грн
2) Информация и телекоммуникации - 17 120 грн
3) Государственное управление и оборона; обязательное социальное страхование - 13 850 грн
В то же время самые низкие показатели зафиксированы в таких видах деятельности:
1) Временное размещения и организация питание - 6773 грн
2) Здравоохранение и предоставления социальной помощи - 6915 грн
3) Образование - 8035 грн.
Как сообщал OBOZREVATEL, в частном секторе средние зарплаты выросли до 440 долларов (11,6 тыс. грн). Следующим шагом правительства будет сбалансирование доходов украинских семей.
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